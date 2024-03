Mircea Hava, despre fake news-ul că ar candida la Primăria Alba Iulia: ”Minciuni grosolane și personaje care au viteză prea mare la internet”

Mircea Hava a reacționat după apariția în spațiul online a informației potrivit căreia Dreapta Unită Alba îi susține o presupusă candidatură la primăria Alba-Iulia și vor ”face front comun în spatele celui mai bun candidat”.



Anunțul a fost făcut marți de deputatul Daniel Gheorghe Rusu, actual Forța Dreptei, ex-AUR, pe pagina de Facebook.

”Omul Mircea Hava vă roagă să încetați cu FAKE-NEWS-URI legate de politicianul Mircea Hava!

Am văzut online și mi s-a spus și telefonic că circulă o informație legată de faptul că, în clipa de față, aș candida la Primăria Alba Iulia. Ba din partea Forței X, ba a vreuneia Y.

Nu sunt decât, maxim, minciuni grosolane, personaje care ori au prea mult timp ori viteză prea mare la internet.

Azi, acum, sunt membru cu acte în regulă la PNL. Asta ca să le fie unora clar: din stiloul și gura mea! Nu am avut și n-o să am niciodată nevoie de interpreți. Mă exprim fără nevoia de a fi anticipat de cineva. Iar intențiile pot avea o singură sursă: Mircea Hava!

Dacă va exista o candidatură a mea la Primăria din Alba Iulia, veți auzi confirmarea din partea lui Mircea Hava. Nu altfel.

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru procentul din orice sondaj!”, a scris Hava pe pagina de Facebook.

