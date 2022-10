Minorii care au împlinit 16 ani ar putea călători în străinătate neînsoţiţi, cu acordul părinţilor. PROIECT de lege depus la Parlament

O pădure de lângă Alba Iulia ar putea fi populată cu CERBI LOPĂTARI: Al doilea vot în CL Alba Iulia, la o lună distanță

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor vota, în cadrul ședinței din cursul acestei săptămâni, un parteneriat cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS).

De asemenea, potrivit documentelor puse la dispoziție la solicitarea ziarulunirea.ro, popularea unei păduri din apropierea municipiului cu cerbi lopătari.

Acesta este al doilea vot pentru proiectul pus în fața consilierilor locali din Alba Iulia după ce, în cursul ședinței din data de 27 septembrie 2022, acesta nu a obținut voturile necesare.

Pe durata perioadei de aclimatizare exemplarele dc cerb lopatar achiziționate, vor fi ținute in supraveghere, deparazitate, hrănite si îngrijite corespunzător.

Țarcul initial dc aclimatizare, pentru cerbii lopatari in suprafața dc 6 ha , este deja finalizat , fi construit din materiale de ultima gcnctatic (stâlpi metalici si plasa galvaniz.atc) fiind securizat si doua fire electrice pentru a impicdica intrarea in tare a animalelor răpitoare.

Țarcul este prevăzut interiorul sau cu locuri special amenajate pentru hranire, adapare si admmistrare de medicamente antihelmintice in vederea deparazitării interne a cerbilor.

Totodată A.J.V.P.S. Alba va mai contribui cu acțiunea de capturare, transportul exemplarelor c urmeaza sa fie populate, hrana si apa necesara pentru perioada dc aclimatizare si perioada ulteric precum si cu paza acestora.

Pe toata perioada cat cerbii vor sta in țarcul dc aclimatizare , acesta va deveni un parc tematic adevarata gradina zoologica care va constitui un punct de atracție, unde cerbii lopatari iar ulteric celelalte specii introduse, vor putea fi observați si admirați de către persoanele interesate de v salbatica a României.In acest sens A.J.V.P.S. Alba va amenaja perimctral țarcului Jocuri speciale observație, care vor asigura confortul necesar observatorilor.

Aici vor putea veni părinți si bunici cu copii si nepotei, vor putea urmări viata animalelor salba din aceste observatoare speciale, unde angajatii noștri le vor prezenta documentat o adevarata pov despre fiecare specie in parte.Consideram ca prin aceste acțiuni reușim sa facem o ampla acti sociala, educaționala a locuitorilor, atat copii si tineri cat si a celor maturi si in varsta.Va fii un pro unic in Romania, cu rezonanta si o larga apreciere naționala, socio-culturala-educationala. De astfe proiecte are nevoie Alba lulia, județul Alba, Romania.

Exemplarele care vor face obiectul popularii provin din Romania , mai precis din județul Mut unde condițiile de trai sunt identice cu biotopul unde acestea vor fi introduse, iar distanta de trans nu pune in pericol animalele, care ar putea suferii de stres, daca distanta de deplasare rutiera ar fi mare.

Cea mai buna perioada pentru populare este luna octombrie si luna noiembrie pentru masculi, c are loc Împerecherea, iar pentru femele este luna decembrie , intrucat femelele sunt gestante in i perioada, ( castigandu-se astfel o generație ) iar stadiul de dezvoltare a embrionului este in incipienta, nepunand in pericol viata lor sau a femelelor pe durata transportului mai ales când acest desfasoara pe distante relativ mici intre 100 si 200 km.

Costul achiziției acestor exemplare -,este de 100.000 roni

30 femele ( ciute ) x 2000 de lei/exemplar = 60.000 de lei 10 masculi (tauri) x 4000 de lei/exemplar =40.000 de lei Cost total 100.000 de lei

Preturile sunt estimative.

Nu consideram ca este un cost mare pentru refacerea mediului natural si imbogatirea fa județului Alba prin revitalizarea acestei specii , pentru educația ecologica, in spiritul conservării naturi curate si diversificate pentru cunoașterea si promovarea protecției si intelegerea natur către populație, mai ales in rândul generației tinere si nu numai.

De ce populare cu cerbi lopatari, pot intreba unii ?

Pentru ca deși este o specie pe cale de dispariție, prezenta in fauna județului nostru, este o resursa vie necesara ecosistemului si daca vom cuteza a gândi vizionar si progresist, categoric si reușitele vor fi pe măsură.

Propunerea noastra , pentru acest proiect este ca punctul de populare sa fie in zona Alba lulia, mai precis , padurea Orzii unde biotopul este favorabil acestei specii de cervide.

Costurile totale, estimate ale acestui proiect unic in Romania sunt in valoare de peste 100.000 de euro.

A.J.V.P.S. Alba va suporta cea mai mare parte din cheltuiala cu acest proiect, si va contribui la acest proiect cu construirea unui tare de aclimatizare pe o suprafața inițiala de 6 ha, in care exemplarele de cerbi lopatari vor fi găzduite o perioada de timp, in vederea aclimatizării lor, iar intr-un viitor apropiat suprafața țarcului de aclimatizare se va mari la 30 de ha.

Costurile suportate de către AJVPS Alba sunt:

Închirierea pășunii de la UAT Ciugud -3500 lei/ !4 an ‘ Pregătirea terenului in vederea Împrejmuirii ( buldoexcavator) 200 ron/ora x 80 ore= 16.000 ron Achiziționarea materialului de gard =50.000

Achiziționarea materialului pentru porti de acces =2000 Manopera montare stâlpi si gard ,1100 m.l x 100 lei = 110.000 lei Manopera confecționare si montare porti de acces 20 m.p. x 100 lei= 2000 lei Materiale si manopera construire puncte de hranire si adapare =10.000 lei Branșament apa =20.000 lei Materiale si manopera construire puncte de observație =10.000 lei Achiziționare 3 sisteme de garduri electrice =16.500 lei Capturarea si transportul animalelor = 10.000 lei Consultare, deparazitare si tratament veterinar = 8000 lei

Achiziționare hrana

– lucerna 5,0 kg/cap de animal/zi x40 de exemplare x 180 de zile x I leu/kg 36000 Porumb boabe 3,0 kg/cap de animal/zi x40 de exemplare x 180 de zile x 1,5 lei 32.400 Suculente 3,0 kg/cap de animal/zi x40 de exemplare x!80 de zile xl,5 lei 32.400 Sare bulgar 0,2 kg/cap de animal/zi x40 de exemplare x 180 dc zile x 1,00 lei= 1440 Salarizare 2 angajați x 6000 lei/luna x 6 luni 72000 de lei

Total general 732240 lei