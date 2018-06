Ministrul Transporturilor, despre deschiderea loturilor 3 și 4 ale Autostrăzii Sebeș-Turda: Antreprenorii sunt cei care trebuie întrebați de ce nu predau lucrările

Deschiderea loturilor trei şi patru ale Autostrăzii A 10 Sebeş-Turda va întârzia, din cauză că trebuie făcute teste suplimentare, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova.

Citește și: VIDEO: Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1/ Stadiul lucrărilor la sfârșitul lunii mai 2018

”Din păcate, sunt motive care ne determină să nu putem recepţiona aceste lucrări în orizontul de timp pe care ni-l propusesem. Antreprenorii sunt cei care trebuie întrebaţi de ce nu predau aceste lucrări. Cel puţin, cel de pe Lotul 4 (Asocierea SC PORR Construct SRL–PORR Bau GmbH, n.r.) a afirmat că nu este pregătit să deschidă procedurile de recepţie. Mai sunt lucrări pe care trebuie să le facă, este vorba de alimentarea cu apă a unui centru de intervenţie. Iar cel care răspunde de Lotul 3 (antreprenor este Asocierea Tirrena Scavi SpA–Societa Italiana per Condotte D’Acqua SpA, n.r.) şi-a asumat responsabilitatea necesităţii de a mai corecta unele probleme privind calitatea chiar la suprafaţa de rulare, ceea ce nu poate fi neglijat”, a declarat într-un interviu pentru News.ro ministrul Transporturilor, Lucian Şova.

Pentru acest an, autorităţile estimează deschiderea a numai 60 de kilometri de autostradă.

”Iniţial, am estimat că lucrările vor fi recepţionate în luna mai, mai devreme, însă antreprenorul şi-a asumat în mod responsabil să deschidă la termenul prevăzut în contract. Au început şi noi proceduri de evaluare a calităţilor lucrărilor, cu compania, cu consultanţii şi cu un institut independent. Se fac teste privind planeitatea şi teste privind rugozitatea”, spune ministrul Transporturilor.

Citește și: Autostrada Sebeș Turda, loturile 3 și 4, o nouă amânare

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

loading...