Autostrada Sebeș Turda, loturile 3 și 4, o nouă amânare: Ce spune ministrul Transporturilor despre deschiderea celor 30 de kilometri

Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat ca se amana pentru sfarsitul lunii iunie deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda, decizia fiind motivata prin necesitatea unor teste suplimentare, relateaza Radio Romania Actualitati (RRA).

Anterior, ministrul declarase ca deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai.

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a explicat, pentru RRA, ca pe lotul trei al autostrazii, intre Aiud si Decea, in judetul Alba, se verifica din nou aderenta carosabilului: „Luni am inceput o noua procedura de evaluare a calitatii lucrarilor – ma refer la rugozitate, la planeitate si chiar la structura de rezistenta a autostrazii”.

Intrebat cat ar trebui sa dureze aceste teste si daca cele doua tronsoane vor fi deschise la pachet, ministrul a dat ca termen sfarsitul lunii iunie: „Termenul de evaluare este asumat de doua saptamani, deci in jurul lui 15 iunie vom avea rezultatul testelor. Daca acestea vor fi pozitive, nu ne va impiedica nimic ca intr-o saptamana sa deschidem circulatia. Obligatoriu vor fi deschise la pachet, pentru ca lotul patru nu poate fi utilizat fara lotul trei.”

In privinta lotului trei al Autostrazii A1 Lugoj-Deva (21 km), ministrul spus ca antreprenorul este la un pas de rezilierea contractului ca urmare a slabei mobilizari pe santier.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

loading...