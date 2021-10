Ministrul interimar al Finanțelor: Pensiile și alocațiile copiilor vor fi majorate de la începutul anului viitor

Învățătoare din România amenințată cu moartea după ce a „îndrăznit” să-i învețe pe copii despre vaccinare de „Ziua Educației”, dascălii din toata țara au fost invitați de UNICEF să susțină astfel de activități

Florentina Golea, o învățătoare din Tecuci cu 33 de ani de experiență, a trăit o experiență traumatizantă după ce „a îndrăznit” să-i învețe pe copii despre vaccinare.

Ziua Educației, sărbătorită pe 5 octombrie 2021, a fost marcată anul acesta de lecții despre vaccinare. Dascălii din toată țara au fost invitați, în perioada 20 septembrie-10 octombrie, de UNICEF să le țină lecții despre vaccinare elevilor.

Printre miile de profesori care au răspuns invitației s-a numărat și Florentina Golea, învățătoare și director la Școala Nr. 10 „Dimitrie Sturdza“ din Tecuci, județul Galați.

Învățătoarea și-a învățat elevii de clasa a IV-a cum pot fi eroi în aceste vremuri de pandemie, inclusiv prin vaccinare și a postat pe Facebook o serie de fotografii.

Postarea a fost preluată de pagina de Facebook RO Vaccinare, iar comentariile jignitoare n-au lipsit.

„M-am bucurat pe moment. Am zis că va ajunge la mai mulți oameni. Și după au urmat…Mai întâi, câteva comentarii, apoi tot mai mulți scriau ca hienele. M-au făcut în toate felurile. Mi-au zis că le manipulez copiii, că îi omor, că n-am ce să caut la catedră.

Efectiv am fost târâtă în noroi. E adevărat, toți cei care m-au jignit sunt necunoscuți. Măcar atât. Două-trei zile am blocat sute de oameni și am tot șters comentarii răutăcioase. M-au amenințat că „știu unde stai, găsim școala, o să vii acasă cu capul în geantă”.

Însă în 33 de ani de activitate nu am fost niciodată atât de umilită, ca după lecția despre vaccinare, care e despre sănătate până la urmă”, a declarat Florentina Golea, potrivit Scena9.ro.

sursa: ziare.com / Fotografie : Facebook Florentina Golea