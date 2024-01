Ministrul Energiei, despre prețul plătit de români pentru energie: „Noi încercăm să scădem și mai tare facturile”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în urma ședinței de Guvern din cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, a abordat subiectul facturilor la energie.

„Prețurile la energie electrică și gaze naturale au scăzut, cu siguranță, dacă ne raportăm la aceeași perioadă a anului trecut sau la vârful crizei energetice, dar este o poză în timp și o evoluție dinamică. După cum știți, un furnizor nu cumpără toată cantitatea de energie electrică sau de gaze naturale pe care are nevoie să o furnizeze populației sau agenților comerciali de pe bursă de pe piața zilei următoare.

Are contracte care se încheie de șase luni, de un an de zile și se face o medie a prețurilor, iar mai mult decât atât, și pe schema actuală, la gaze naturale, știți foarte bine, avem un plafon de 0,31 lei kilowatt-oră, dar sunt furnizor care facturează sub plafon și orice român se poate uita pe factură acasă, cum am făcut-o și eu și am văzut că, de exemplu, pe factura mea sunt facturat undeva la 0,24-0,26 lei kilowatt-oră, deci se poate merge sub acest plafon.

Sigur, acum desfășurăm o analiză tehnică și o să venim cu propuneri pentru eventuale ajustări ale Ordonanței 27, dar pentru toți românii cel mai important mesaj este că vor plăti cel mult cât au plătit până acum. Noi încercăm să scădem și mai tare facturile”, a declarat Sebastian Burduja.

„Ne-am dori să scădem facturile românilor”

„În acest moment, schema de compensare-plafonare este valabilă până în martie 2025. Ea setează niște plafoane maxime, cum v-am dat exemplu la gaz; 0,31 lei kilowatt-oră. Asta nu înseamnă că un furnizor trebuie să factureze la plafonul maxim. Prețurile în piața liberă au scăzut și sunt furnizori care și-au permis, fiind totuși într-o piață competitivă, în care se bat pentru a atrage clienți, e destul de ușor să ne schimbăm furnizorul, știți bine, domnul Vasilache, au mers sub acest plafon. Acum, ne uităm dacă există vreo modalitate în care să putem să determinăm scăderi și mai mari ale prețurilor. (…)

Ce vă spun, ca obiectiv de politică publică, este ca facturile românilor să rămână la fel sau să scadă. Noi ne-am dori să le scădem, dar, în același timp, când intervii asupra unei scheme, te poți expune unor situații dinamice în piața internațională, și pe energie electrică, și pe gaze. Suntem cu două războaie, suntem cu evoluții greu de prezis de către oricine. Și atunci, decât să modificăm de foarte multe ori această schemă, noi am preferat o stabilitate”, a subliniat ministrul Burduja.

