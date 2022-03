Ministrul Energiei acuză Mol pentru isteria creată cu creșterea prețurilor carburanților: „Nu există că un lanț de benzinării să ducă la o scumpire în lanț”

CONTROALE la benzinăriile din Alba, după creșterile prețurilor la carburanți: Măsurile luate de autorități

Echipe mixte vor efectua controale la stațiile de carburanți, pentru a verifica modul în care au fost stabilite prețurile, la nivelul județului Alba, în urma cozilor formate la benzinării.

„În urma situației create privind cozile formate la stațiile de carburant, vă comunicăm următoarele:

Echipe mixte, constituite din polițiști și funcționari de la Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Alba fac, în prezent, controale la stațiile de carburanți, pentru a verifica modul în care au fost stabilite prețurile.

Astfel de controale au loc în tot județul, iar patrulele de siguranță publică au intesificat activitatea de patrulare în zona stațiilor de carburanți, pentru prevenirea oricărui incident care să afecteze liniștea și siguranța publică.

Echipajele de poliție rutieră aflate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu acționează pentru fluidizarea traficului, nefiind înregistrate, până la această oră, probleme deosebite.

În urma apariţiei unor zvonuri potrivit cărora preţul carburanţilor ar depăşi 10 lei/litru în această noapte, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că nu este nici un motiv de scumpire, România având deja suficiente stocuri de carburanţi. „România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri!”, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.