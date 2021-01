Ministrul Educației va anunța cu o săptămână înainte de 8 februarie modalitatea de desfășurare a semestrului doi. Mai multe scenarii sunt luate în calcul, în funcție de rata evoluției de infectare

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni în cadrul unei emisiuni televizate, că nu cunoaște cum vor avea loc cursurile începând cu data de 8 februarie, adăugând că autoritățile iau în considerare mai multe scenarii, în funcție de evoluția ratei de infectare.

”În a doua jumătate a lunii ianuarie, în ultima decadă mai exact a lunii ianuarie, în funcție de evoluția ratei de infectare, adăugăm evoluția campaniei de vaccinare – ne dorim să fie cât mai mulți profesori vaccinați -, în funcție de măsurile adoptate de alte state și în funcție de acțiunile remediale pe care trebuie să le facem și care necesită prezența fizică în școală, vom lua decizia referitoare la modul în care va începe școala pe 8 februarie.

Nu excludem niciun scenariu, nici scenariul deschiderii în zonele în care rata de infectare este mai scăzută, nici acela al prioritizării celor mici, grădiniță și învățământ primar, nici scenariul în care acordăm prioritate celor care susțin examenele naționale, cala a 8-a și a 12-a, nici alt scenariu și nici o combinație între aceste scenarii. Anunțul se va face la finalul lunii ianuarie, cu cel puțin o săptămână înainte de data de 8 februarie programată pentru începerea semestrului 2”, a spus Cîmpeanu.

El a spus că este sigur că cele trei săptămâni rămase din semestrul 1 vor fi online.

”Săptămâna trecută, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care restrânge dreptul ministrului Educației de a trece școala românească în online la data de 8 februarie, începutul semestrului 2. Această ordonanță de urgență a fost promovată în bună înțelegere cu ministrul Educației.

Carevasăzică, este o dovadă că Ministerul Educației și guvernul României își doresc să înceapă școala pe 8 februarie. Însă acest lucru se va face în funcție de evoluția ratei de infectare după vacanța de iarnă care s-a încheiat ieri, 10 ianuarie. Știm foarte bine că sunt necesare 14 zile”, a mai explicat ministrul Educației.

Sursa: g4media.ro