Ministrul Agriculturii: Nu am primit nicio solicitare de discuții de la fermierii care protestează

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat vineri că nu a primit nicio solicitare de discuții de la fermierii care s-au raliat protestului transportatorilor.

„În momentul de faţă pot să vă spun că nu am primit o solicitare din cei care protestează pentru a veni la Ministerul Agriculturii să aibă o discuţie cu ministrul Agriculturii. Aici nu vorbim de formele asociative. Nu s-a prezentat niciun fermier la Ministerul Agriculturii. Uşa Ministerului Agriculturii este deschisă, inclusiv şi sâmbătă şi duminică, am transmis către toţi fermierii care sunt sub formă de protest- acel protest spontan care a fost realizat de către transportatori la care s-au afiliat câţi fermieri, nu vorbim de formele asociative unde avem aproape 9 milioane de hectare în forme asociative.



De luni discutăm cu formele asociative, inclusiv şi cu fermierii care sunt acum în stradă, îi aştept la Ministerul Agriculturii. Până în momentul de faţă, nu am primit niciun mesaj sau niciun telefon pentru a avea o discuţie sau să se creeze un grup din aceşti protestatari care să vină să revendice ce probleme au în domeniul agriculturii”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a mai spus că protestele au fost cauzate de nemulţumirile legate valoarea tarifelor pentru poliţele RCA, el anunţând, în acest context, că pentru utilajele agricole acestea nu s-au scumpit.

„Am spus-o şi o spun în continuare, protestele au început de la RCA. Eu vreau să anunţ în premieră că RCA la utilajele agricole este la fel ca anul trecut, vreau să anunţ că şi anul acesta avem 35%, suportăm acciza la motorină pentru fermieri. În anul 2023 am subvenţionat 50% din consumul de motorină, subvenţie de la bugetul de stat. Practic, acest protest spontan care s-a realizat nu ştiu dacă s-a realizat de către fermieri”, adaugă Florin Barbu.

El reclamă că „s-a încercat a fi un protest politic” şi reafirmă că îi aşteaptă pe fermierii la discuţii.

