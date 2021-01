Miliardar al diamantelor și investitor la Roșia Montană, JUDECAT pentru că a mituit mai mulți oficiali pentru licențe de minerit. Ce pedeapsă riscă

Condamnat în decembrie în România, în contumacie, la cinci ani de închisoare într-un dosar de restituiri ilegale („Ferma Băneasa”, n.red.), miliardarul franco-israelian al diamantelor, Beny Steinmetz, va fi judecat de luni în Elveţia într-o afacere de corupţie legată de licenţe de minerit în Guineea, în timpul preşedinţiei lui Lansana Conte, relatează AFP, citată de Rador.

Procesul, care va începe azi și va dura două săptămâni, va aprofunda acuzațiile de mită de mai multe milioane de dolari dată unor oficiali din Guineea, pentru a obține drepturi miniere profitabile. Miliardarul în vârstă de 64 de ani a călătorit din Israel în Elveția și va fi prezent la proces, potrivit avocatului său, Marc Bonnant. „Îi vom susține nevinovăția”, a declarat Bonnant pentru AFP.

În urma unei anchete de șase ani, care a cuprins mai multe țări, un procuror de la Geneva l-a pus sub acuzare pe Steinmetz, în august 2019, sub acuzația de corupere a unor funcționari publici și de falsificare de documente pentru a obține drepturi miniere în Guineea.

Procurorii elvețieni îi acuză pe Steinmetz și doi parteneri ai lui de mituirea soției fostului președinte al Guineei, Lansana Conte, și de mituirea altor persoane, pentru a câștiga drepturi miniere în regiunea sud-estică Simandou. Se estimează că zona dispune de cel mai mare zăcământ de minereu de fier neexploatat din lume.

Steinmetz a respins anterior acuzațiile împotriva sa ca fiind neîntemeiate și o încercare a dușmanilor politici de a-l compromite. Procurorii acuză că aproximativ 10 milioane de dolari (8,2 milioane de euro) au fost plătiți ca mită, parțial prin intermediul unor conturi bancare elvețiene, și spun că Steinmetz a obținut drepturile miniere cu puțin timp înainte de decesul lui Conte în 2008.

‘Pact de corupție’

ONG-ul elvețian de investigație Public Eye, care a încercat să identifice structura complexă a grupului Steinmetz BSG Resources (BSGR), a declarat că faptul că un astfel de caz este trimis în judecată înseamnă că procurorii consideră că au un dosar temeinic.

„Este foarte rar în Elveția ca mari cazuri internaționale de corupție să ajungă la proces”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a Public Eye, Geraldine Viret. „Justiția elvețiană vrea în mod clar să meargă până la capăt, ceea ce indică faptul că au dovezi solide”, a spus ea.

Procurorii susțin că Steinmetz și reprezentanții săi din Guineea au încheiat un „pact de corupție” cu Conte și a patra sa soție, Mamadie Toure. Ea este un martor-cheie în proces și este programată să depună mărturie pe 13 ianuarie, dar Viret a spus că este puțin probabil să vină, deoarece locuiește în Statele Unite, unde a obținut statutul de martor protejat.

Avocatul lui Steinmetz, Bonnant, a declarat că absența lui Toure și a altor martori-cheie ar fi motive pentru amânarea procesului. El susține că al său client „nu i-a plătit niciodată niciun cent doamnei Mamadie Toure” și acuză, de asemenea, că nu este de fapt soția lui Conte, ci doar o amantă, ceea ce înseamnă că, în orice caz, nu ar putea fi considerată un oficial corupt, în conformitate cu legislația elvețiană.

‘Blestemul resurselor naturale’

Viret a spus că acest caz este o „ilustrare tristă a blestemului resurselor naturale”, arătând cum o țară bogată în resurse naturale cum e Guineea ar putea continua să se zbată în sărăcie. Dictatura militară a lui Conte a ordonat în 2008 gigantului global minier Rio Tinto să renunțe la două concesiuni către BSGR, pentru aproximativ 170 de milioane de dolari, în 2008.

Doar 18 luni mai târziu, BSGR a vândut 51% din participația sa în concesiune gigantului minier brazilian Vale pentru 2,5 miliarde de dolari. „Profitul a fost colosal, aproximativ de două ori bugetul de stat al Guineei, la acea vreme”, a spus Viret.

Dar, în 2013, primul președinte ales democratic al Guineei, Alpha Conde, a lansat o revizuire a permiselor alocate sub Conte și, ulterior, a eliminat consorțiul VBG format de BSGR și Vale. În februarie 2019, Steinmetz a ajuns la un acord cu autoritățile din Guineea, care au ridicat acuzațiile de corupție împotriva acestuia, în schimbul renunțării la drepturile sale restante la mina Simandou.

Cu toate acestea, Geneva a continuat procesul, care i-ar putea aduce lui Steinmetz o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani, dacă va fi condamnat.

Steinmetz și-a făcut averea cu diamante în timp ce locuia în Anvers, în Belgia, din 1970 până în 1997, înainte de a fonda BSGR, care investește în resurse naturale și imobiliare pe mai multe continente. El s-a confruntat cu probleme legale în mai multe țări, inclusiv cu câteva detenții scurte în Israel, suspectat fiind de spălare de bani, fraudă, fals și obstrucționarea justiției.

De asemenea, el a fost condamnat în lipsă, luna trecută, în România, la cinci ani de închisoare, într-un caz de spălare de bani legat de niște proprietăți, datând din 2006-2008.

Sursa: g4media.ro