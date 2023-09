Miercuri vor fi puse în vânzare biletele pentru Marea Inaugurare a Sălii Polivalente „Alba Blaj”

În etapa a 3-a a Seriei 9 în competițiile juvenile organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a realizat o dublă victorie pe teren propriu în dubla cu CSȘ Odorheiu Secuiesc, la Under 19 elevii lui George Țălnar fiind pe prima poziție, cu maximum de puncte și fără gol primit.

*Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Odorheiu Secuiesc 4-0 (1-0): Ionaș-Rădoi (9, 63), V. Stanciu (66), M. Cristea (74). Formula gazdelor: R. Pauletti – P. Codrea, P. Alexandru, An. Moldovan, An. Maier, V. Stanciu, Sebaș, Ionaș-Rădoi, Cârja, Plăcintă, R. Nistor; rezerve Răhăian, Pluta, Buzilă, Gall, V. Moldovan, M. Cristea, Forrai, D. Olălău, An. Bogdan. CSM Unirea Alba Iulia are 9 puncte, golaveraj 10-0.

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Odorheiu Secuiesc 5-2 (3-2), au punctat Ferencz – dublă, R. Stanciu (căpitanul, fratele lui Nicolae Stanciu, și-a mai trecut în cont două pase decisive), R. Cristea și Jurj. Antrenorul Vasile Ursu a mizat pe Răhăian – Butnariu, Ferencz, Orian, Monescu, Borza, R. Muntean, R. Stanciu, T. Crișan, R. Cristea, Jurj; rezerve D Suciu, Țîrlea, Cioruța, Pleșa, Vințan, Boboilă, C. Dărămuș, Chinde, Clepan. Albaiulienuii sunt pe treapta a 3-a a podiumului, cu 6 puncte, 8-5 golaveraj, după două victorii la rând. Miercuri, 20 septembrie, este rundă intermediară, cu deplasărir la ACS Mediaș (ora 12.00 – Under 19, ora 14.00 – Under 17).