Miercuri se decide cum se va relua Liga a 4-a, dacă e posibil | Chestionar de la AJF Alba pentru cluburile participante, punctul fierbinte – sistemul competițional!

Miercuri, de la ora 18.00, va avea loc o videoconferință între reprezentanții Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba și reprezentanții echipelor participante în Liga a 4-a, în vederea stabilirii formei de reluare a campionatului.

Astfel, AJF Alba a întocmit un chestionar ce trebuie completat și trimis până miercuri, 13 mai, la ora 12.00. Se iau în discuție mai multe aspecte, plecând de la disputarea Ligii a 4-a, sistemul de desfășurare, Cupa României, etc, plecându-se de la decizia FRF prin care s-a înghețat Liga a 3-a și s-a stabilit o nouă formă de disputare a barajelor de promovare în eșalonul terț.

*Punctul fierbinte, sistemul competițional!

Noutatea rezidă din faptul că sistemul competițional propus are printre variante play-off-ul (cu șase sau 8 echipe) și play-out-ul (7 sau 9 echipe), bazat fie numai pe rezultatele din tur (adică se anulează cele două etape disputate în retur), sau unul în care echipele intră cu zero puncte (dar se poate opta și pentru o altă variantă propusă de cluburi). În cele ce urmează vă prezentăm principalele chestiuni cuprinse în documentul transmis cluburilor:

*În funcție de evoluția pandemiei și de protocolul stabilit de Ministerul Sănătății, realizați necesitatea implementării unui protocol de reluare a pregătirilor care să fie respectat de către toate cluburile? Aveți resurse financiare disponibile pentru a acoperi anumite cheltuieli impuse printr-un protocol medical stabilit de Ministerul Sănătății? (se răsunde cu Da sau Nu)

*În ceea ce privește pregătirea fizică a jucătorilor, ce perioadă minimă premergătoare reluării sezonului competițional, considerați că e necesară? Alegeți una din următoarele variante: 10 zile/ două săptămâni / trei săptămâni / altă perioadă.

*În ce sistem competițional considerați că ar trebui reluat sezonul 2019-2020? Alegeți una dintre variante: *În sistem Play Off (6 sau 8 echipe) / Play Out (7 sau 9 echipe), cu reducerea numărului de jocuri, luându-se în calcul doar rezultatele din tur, rămânând să se mai dispute jocurile din retur pe terenul celeilalte echipe; *În sistem Play Off (6 sau 8 echipe) / Play Out (7 sau 9 echipe), unde vor intra toate echipele cu zero puncte, urmând ca jocurile să se dispute într-o singură manșă, echipele clasate mai bine, urmând să dispute un joc mai mult acasă, conform împerecherii berger; Ar trebui înghețat (cu situația actuală din clasament); Ar trebui anulat (fără promovare/ retrogradare); Altă variantă (propunerea dumneavoastră);

*Dacă se reia competiția, care considerați că este principala dificultate pe care clubul dumneavoastră o va întâmpina?

*Dacă NU se reia competiția, care considerați că este principala dificultate pe care clubul dumneavoastră o va întâmpina?

*Urmare a discuțiilor cu finanțatorii clubului și conducerea clubului, ne puteți spune care este punctul de vedere al acestora? Finalizarea sezonului 2019-2020, chiar și cu un număr mai mic de jocuri; Încheierea sezonului 2019-2020, într-o formă sau alta, fără a se mai juca; Finalizarea sezonului 2019- 2020, cu jocuri doar între echipele care doresc să participe la barajul de promovare în liga 3, celelalte echipe urmând să înceapă noul sezon tot din liga 4 (să nu retrogradeze nimeni).

*În discuțiile avute cu finanțatorii și cu partenerii comerciali, vi s-a reconfirmat sprijinul pentru sezonul 2020-2021? Da, în aceleași condiții financiare ca și până la întreruperea campionatului; Ni s-a transmis că sprijinul financiar se va diminua; Nu vom mai beneficia de sprijinul lor, suntem nevoiți să căutăm sprijin în altă parte.

*Ce măsuri ați luat la club în ceea ce privește reducerea cheltuielilor până acum? Ce măsuri planificați să luați perioada următoare? În ce proporție v-au fost afectate veniturile?

*Autoritățiile locale au impus anumite decizii sau restricții, care vă vor împiedica să vă reluați antrenamentele după 15 iunie 2020, sau a jocurilor începând cu sfârșitul lunii iunie/începutul lunii iulie 2020, în funcție de evoluția pandemiei?

*Situația financiară a clubului vă permite să vă înscrieți în următorul sezon competițional (august 2020) al ligii a IV-a, sau luați în considerare retragerea?

De asemenea, se vor purta discuții legate și de desfășurarea Cupei României, ajunsă la optimile de finală. În ceea ce privește Cupa României, nu există încă o dată de transmitere a câștigătoarei Cupei României. Pentru a veni în sprijinul cluburilor și a face loc etapelor ce vor urma de campionat, AJF Alba a decis ca echipele care nu mai doresc să participe în această ediție de Cupa României, să nu fie exclusă/retrogradată/amendată. Dacă se vor retrage cel puțin 8 echipe, atunci se va face altă împerechere pentru faza sferturilor de finală. Echipele calificate sunt rugate să menționeze dacă doresc să continue parcursul sau să renunțe la jocul din Optimile de Finală, arată AJF Alba.