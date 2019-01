METEO: Gerul Bobotezei loveşte România. Vremea se răcește, iar temperaturile scad sub normalul perioadei

Gerul Bobotezei loveşte România, iar vremea se răceşte în următoarele zile. Un val de aer polar va cuprinde centrul, estul Europei şi Balcanii. Temperaturile vor scădea brusc la minus 13, minus 14 grade.

Cerul va avea înnorãri şi temporar va ninge slab, ziua, local la munte şi în centrul ţãrii şi pe spaţii mici în rest, iar noaptea, pe arii restrânse cu precãdere în sud-est. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri la munte, în special la altitudini mari, iar în a doua parte a intervalului în sud-est. Conform directorului executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, în ianuarie ne putem aştepta la orice din partea vremii.

„Luna ianuarie este cea mai rece din calendar, deci ne putem imagina, cel puţin până în acest moment, că trebuie să ne aşteptăm ca temperatura medie să fie sub zero grade în cea mai mare parte a ţării, precipitaţiile să fie foarte puţine pe partea de est şi centru a teritoriului şi ceva mai multe pe vest şi sud-vest. Este luna cu recorduri de temperaturi minime, chiar dacă acestea s-au înregistrat foarte de demult, în 1942. Este o lună cu precipitaţii foarte reduse, cel puţin pe jumătatea de est a teritorului. Statistica ne arată că luna ianuarie are două viscole, luna februarie tot două viscole şi trebuie să fim atenţi şi la statistica de viscole din martie. De asemenea, să nu uităm că anul trecut am avut un viscol de proporţii şi în luna aprilie… Să lăsăm deschisă posibilitatea ca iarna să nu se încheie pe 28 februarie”, a menţionat specialistul, citat de RTV.

Valori sub normalul perioadei

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), valorile termice, în scădere faţă de intervalul anterior vor caracteriza o vreme mai rece decât în mod normal în jumătatea de nord a teritoriului, iar noaptea local va fi ger în centru şi pe arii restrânse în nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 şi 4 grade, iar cele minime între -13 şi -3 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei.

Şi vineri vremea va continua să se răcească, astfel cã în toate regiunile valorile termice se vor situa sub cele normale datei, şi va fi ger dimineaţa local în centru şi pe arii restrânse în nord-vest, iar noaptea în nord şi centru, local în nord-vest şi pe spaţii mai mici cu precădere în dealurile sudice. Cerul va fi variabil, cu înnorări în general perisistente pe parcursul zilei în regiunile vestice, nordice şi nord-estice, unde însă doar trecător şi izolat se vor semnala ninsori slabe sau fulguieli. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -8 şi 1 grad, iar cele minime între -15 şi -3 grade, uşor mai scăzute în estul Transilvaniei.

Ajunul Boboetei, sâmbătă, 5 ianuarie, va aduce vreme geroasă, în nord şi în centru, local în nord-vest şi pe spaţii mai mici în rest, cu precãdere în dealurile sudice, iar noaptea doar izolat în depresiunile din estul Transilvaniei. Nebulozitatea se va accentua şi se va extinde dinspre nord-vest, cuprinzând treptat majoritatea regiunilor. Local şi temporar va ninge la munte, în vest, centru şi nord şi pe spaţii mici în rest. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între -9 şi 1 grad, iar cele minime între -10 şi -2 grade.

Şi săptămâna viitoare, vremea se va menţine rece în cea mai mare parte a ţării, iar dimineaţa şi noaptea va fi ger local în regiunile intracarpatice şi pe arii restrânse în restul zonelor. Temporar, cu precădere în prima parte a intervalului va ninge slab, în special la munte şi în jumãtatea nordică a teritoriului.

Sursa: adevarul.ro