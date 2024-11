Metalurgistul Cugir – Unirea Dej 1-1 (0-1) | „Roș-albaștrii”, remiză la despărțirea de suporteri

Metalurgistul Cugir – Unirea Dej 1-1 (0-1), în penultima rundă din acest an din Liga 3. „Roș-albaștrii”, remiză la despărțirea de suporteri

Metalurgistul Cugir a terminat la egalitate cu Unirea Dej, după ce a fost condusă la pauză, la reluare egalând Bura (55), din pasa lui P. Păcurar. Rezultat nedecis în duelul vecinelor din ierarhie, cugirenii meritând mai mult, după aspectul jocului. Însă elevii lui Lucian Itu rămân cu regretele și o serie de 5 întâlniri în care nu au câștigat, iar Unirea Dej a luat primul punct în Alba

Scăpat singur, C. Călugăr, a driblat doi adversari și a șutat în dreapta lui Perjeriu (10). Cugirenii au ratat două oportunități importante, prin Șaucă, în secvențele de final ale primei reprize, cea mai mare fiind în minutul 44, șut alături din poziție singur cu portarul! Cocan (47) a fost blocat de R. Pop, iar ocaziile se înmulțesc, cu o bară transversală a oaspeților (Mar, 49) și o nouă situație ratată de Bura. Tânărul atacant a egalat (55), din centrarea lui P. Păcurar, reluare cu capul din 7 metri.

Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte) – Unirea Dej (locul 7, 15 puncte), vineri, ora 14.00 (în tur, 2-3).

Ultima reprezentație în fața fanilor în acest an pentru „roș-albaștri”, o confruntare între vecinele din ierarhie. În partida tur, acum două luni, fosta divizionară secundă s-a impus după ce Metalurgistul a egalat în două rânduri. Formația lui Lucian Itu nu are probleme de efectiv, revenind S. Itu și Vitinha. Metalurgistul vine după 4 întâlniri în care nu a câștigat (3 puncte acumulate), are în față un oponent care a pierdut în toate deplasările din Alba (1-2 la Blaj, 2-4 cu CSU Alba Iulia și 0-2 pe „Cetate”), dar gazdele trebuie să șteargă acel rușinos 0-4 de acastă cu liderul, la precedentul joc pe „Arena Cugir”)

Arbitri R. Cupu (Făgăraș), Cr. Ciorbea, D. Puiu (ambii Brașov), rezervă Al. Birbic (Sibiu) Observatori L. Țiții, Ov. Tâlvan (ambii Sibiu)

