Metalurgistul Cugir, ultimul examen stagional, cu “virușii verzi”

Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir, vineri, 25 mai, de la ora 18.00, pe “Clujana”, este prologul etapei ce trage cortina peste stagiunea Seriei a 5-a.

Gruparea de sub Drăgana (51 de puncte) are șanse matematice de a urca pe ultima treaptă a podiumului, dacă va învinge, iar Unirea Alba Iulia se va impune în “derby de Alba” de la Ighiu. “Roș-albaștrii” abordează ultimul test cu un efectiv redus numeric, după ce juniorii Udrea și Ciobanu nu s-au mai prezentat, preferând să-și canalizeze energiile spre activitatea școlară. La precedentele descinderi pe Someș în acest retur, formația cugireană a înregistrat două eșecuri, 1-3 cu CFR Cluj II și 2-3 cu “U” Cluj. “Virușii verzi” se situează pe poziția a 8-a, cu 42 de puncte și în 2018, pe teren propriu, au repurtat numai victorii, exceptând remiza cu Industria Galda (1-1). “Ținând cont că este ultimul meci, încercăm să lăsăm o impresie bună și să câștigăm. Chiar dacă disputa nu mai are miză, este un joc de fotbal în care vom lupta pentru orgoliul nostru și pentru a încheia campionatul cu un rezultat pozitiv”, a spus antrenorul Călin Moldovan, ce are 15 jucători la dispoziție.

*Făgărășanu și M. Codrea – randament de senzație

Atacanții Cugirului, ambii “inventați” de Călin Moldovan au un randament de senzație. Împreună au semnat 29 din totalul celor 44 de goluri cugirene în acest sezon: Făgărășanu – golgheterul seriei, cu 22 de goluri, juniorul Marian Codrea – 7 reușite. Mai pregnant este aportul celor doi în partea secundă a campionatului, când din cele 17 de goluri, cei doi au semnat 14, un procentaj remarcabil (Făgărășanu – a punctat de 8 ori, iar Marian Codrea – în șase rânduri).

Dan HENEGAR

loading...