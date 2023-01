Mesajul mamei Emmei, fetița din județul Alba pentru care s-au adunat banii necesari unui tratament în străinătate

Mama Emmei, fetița din Ciugud care avea nevoie de tratament la o clinică din Barcelona, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei care au putut să ajute, după posibilități.

„Buna ziua,

Nici nu stiu cu ce sa încep.

Încă nu avem noutăți, joi la intalnirea de pe zoom ni s-a spus doar ca este vorba de cateva zile.

Asociația Blondie ne așteaptă marti in zborul lor spre Barcelona, însă cei de la Sant Juan ne-au transmis sa nu plecam pana nu sunt ei pregătiti sa ne primească.

Cat despre Emma ce sa va zic, a avut câteva zile mai proaste in care abia am putut sa-i dau medicamentatia, unele au fost administrate intravenos, altele intramuscular, pentru ca din cauza crizelor nu le putea înghiți, dar in schimb a rămas la fel cum o știți majoritatea, cu chipul ei de înger si zâmbetul cuceritor.

Ba chiar ieri dupa o criza mai intensa decât restul a dat cu capul de marginea patului, dupa care s-a uitat la mine si a zis:” nu te îngrijora mami, asa am vrut eu sa fac, nu a venit greierașul stai liniștita. ( asa descrie ea crizele ca vine).

Speram din suflet ca la începutul saptamanii viitoare sa reușim sa venim cu o veste buna, si nu ne pierdem speranța, poate totuși marți o sa fim in avion in drum spre Barcelona.

Mulțumim, mulțumim încă o data ca sunteti alături de noi”