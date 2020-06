Mesajul EMOȚIONANT al unor pacienți vindecați de COVID-19, pentru personalul medical de la spitalul din Abrud: ”Vă mulțumim, ați fost pansamente pentru sufletele noastre”

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției povestea unor pacienți infectați cu COVID-19 și tratați într-un spital din județul Alba. Pacienții, care din fericire s-au vindecat toți, au dorim să trimită în felul acesta mulțumirile și recunoștința lor cadrelor medicale care le-au fost alături și fără de care, spun oamenii, nu ar fi reușit să treacă prin perioada grea de spitalizare.

”Totul a început cu o testare care s-a sfârșit prin rezultate pozitive. A urmat necunoscutul: fără informații, fără simptome. După un telefon primit seara la 21.30, în care eram anunțați că într-o oră o să vină după noi să ne ridice de la domiciliu, am ajuns la spital la Abrud la ora 2 noaptea.

Nu înțelegeam ce se întâmplă, ce o să se întâmple mai departe cu copilul meu, ce o să fie cu el? Multe gânduri și întrebări la care nu aveam nici un răspuns cert din nici o parte.

Vrem de fapt că vă spunem despre cei fără de care nu cred că rezistam să trecem peste această perioadă. ”Pansamente pentru Suflet” au fost, de la doamnele infirmiere, la asistente și la toate cadrele medicale, care rând pe rând își făceau timp să ne întrebe cum suntem, dacă ne trebuie ceva, daca avem nevoie de ceva.

Mulțumiri doamnelor infirmiere care cu o așa drăgălășenie, pe lângă că își făceau treaba cu cea mai mare dăruire, după ce lăsau curat spuneau ”Multumesc și ne scuzați dacă am greșit sau nu am făcut. Cum vă mai simțiți?” Vă mulțumim noi cu această ocazie, pentru că ați fost pansamente pentru sufletele noastre. Fără voi nu am fi rezistat atâtea zile lungi de spitalizare care s-au definitivat prin vindecarea tuturor, 25 de persoane.

Pe mulți nici nu știm cum îi cheamă, cum arată, dar cu siguranță a fost o luptă grea sub acele combinezoane.

Mulțumim domnului doctor Presecan, domnului doctor Budae Ciprian pentru profesionalism și starea de bine pe care o aduceau odată cu ei.

Mulțumim doamnei asistente coordonator Adriana, o persoană minunată pentru poveștile spuse la geam prin care ne-a ușurat șederea.

Mulțumim tuturor oamenilor minunați, avem ce învăța de la acești oameni.

Rămâneți cu drag, Pansamente pentru Suflet”, transmit pacienții vindecați de coronavirus personalului de la Spitalul din Abrud.