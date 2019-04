Mesaje şi urări de Paşte în limba engleză traduse pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor

Mesaje şi urări de Paşte 2018 în limba engleză traduse pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor prin SMS



Aveţi prieteni pe care vreţi să-i felicitaţi şi să le trimiteţi mesaje sau sms-uri cu urări de Paşte Fericit în limba engleză? Aveţi mai jos câteva mesaje şi sms-uri cu Happy Easter. O culegere de mesaje şi urări de Paşte în limba engleză, traduse în română. Să vă fie de folos, să vă ajute să împărtăşiţi bucuria magică a sărbătorii de Paşti cu prietenii voştri din întreaga lume.

Citește și: MESAJE de PASTE fericit • URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele Pasti • Mesaje hazlii de Paşte. MESAJE de PASTE prin SMS, gânduri pe care le poţi trimite prietenilor cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale

The loveliest day comes when you wake up one morning and discover the truth that love colors our world. How lovely to be loved by Jesus. Happy Easter! – Cea mai fericită zi soseşte atunci când te trezeşti într-o dimineaţă şi descoperi că adevărul pe care îl iubeşti ne colorează lumea. Ce minunat este să fii iubit de Iisus. Paşte fericit!

Easter is a promise God renews to us in each spring. May the promise of Easter fill your heart with peace and joy! Happy Easter! – Paştele este promisiunea că Dumnezeu ne reînnoieşte în fieca re primăvară. Fie ca această promisiune a Paştelui să îţi umple inima cu pace şi bucurie! Paşte fericit!

Flowers blooming, reaching out to touch the morning sun, bring promises of hope and joy meant for everyone. Happy Easter! – Florile înflorite, întinzându-se să atingă soarele dimineţii, aduc promisiuni de speranţă şi bucurie pentru fiecare. Paşte fericit!

Jesus Christ has risen! Happy Easter! – Iisus Hristos a Înviat! Paşte fericit!

That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. (Romans 10:9) Happy Easter! – Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. (Romani 10:9). Paşte fericit!

If we turn to Christ, his death becomes our day of salvation. Happy Easter! – Dacă ne întoarcem spre Hristos, moartea Lui devine ziua mânturii noastre. Paşte fericit!

You may not know where life’s road will lead you. But keep moving. God is walking with you. The Lord came to earth with a life to give, so each one of us may continue to live. Happy Easter! – Poate că nu ştii încotro te duce drumul vieţii. Continuă însă să mergi. Dumnezeu merge împreună cu tine. Domnul a venit pe pământ pentru a dărui viaţă, astfel încât fiecare dintre noi să continue să trăiască. Paşte fericit!

Jesus: Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with Me on My throne, just as I overcame and sat down with my Father on His throne. (Revelation 3: 20-21) – Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui. (Apocalipsa 3: 20-21)

Let this joy of Easter fill up your heart today and forever. Happy Easter! – Fie ca bucuria Paştelui să îţi umple inima astăzi şi pentru totdeuna. Paşte fericit!

Wishing you a “HAPPY EASTER”! With Love And Best Wishes. – Îţi doresc un Paşte fericit! Cu dragoste şi cele mai bune urări…

May That EASTER Day Bring a LOT of Happiness And JOY in your LIFE. – Fie ca acest Paşte să aducă o mulţime de fericire şi bucurii în viaţa ta.

Have an Easter

full of love,

true friends and

new beginnings.

Să ai un Paşte

plin de dragoste,

adevarăţi prieteni şi

noi începuturi.

The spring has come

full of miracles.

Easter has come

full of blessing..

Primavara a sosit

plină de miracole.

Paştele a venit

plin de binecuvântare…

May your easter be

blessed with health,

longevity, love and

a lot of happiness..

Fie ca Paştele tău să fie

binecuvântat cu sănătate,

longevitate, dragoste şi

multă fericire…

The stone was rolled away from the door, not to permit Christ to come out, but to enable the disciples to go in. Happy Easter! – Piatra s-a rostogolit din uşa mormântului nu pentru a-i permite lui Hristos să iasă afară, ci pentru a-i lăsa pe ucenici să intre. Paşte fericit!