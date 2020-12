Mesaje de Anul Nou pe stil vechi. Ce urări şi felicitări puteţi trimite prietenilor

Mesaje, urări, felicitări, sms-uri haioase puteţi trimite prietenilor, rudelor sau neamurilor de Anul Nou 2021 pe stil vechi.

Revelionul pe stil vechi este sărbătorit în această noapte de basarabeni, lipoveni, ruşi sau sârbi. Pentru cei care respectă calendarul gregorian le sugerăm mai multe mesaje, pe care să le trimită celor apropiaţi prin SMS sau e-mail.

MESAJE DE ANUL NOU – pentru toată lumea

„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

„Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2014, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

„Previziuni meteo de REVELION 2014: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”

„La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc”.

„Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

MESAJE DE ANUL NOU „Vă doresc de 2021 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze “cerul” senin al vieţii! REVELION să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.

„Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cocoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

SMS-uri haioase: Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

La fel ca păsările, să lăsăm în urma tot ceea ce nu avem nevoie să cărăm cu noi: supărări, frică, regrete… Cât mai multe bucurii în Noul An. La Mulţi Ani!

În contul tău, la bancă numită Viaţa, am depus o urare pentru 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucura-te atunci când îl vei goli! La Mulţi Ani!

Un bătrânel cu chipul drag va veni la voi în prag. Să nu-l goniţi, e Moş Ajun şi vă aduce-un an mai bun! La mulţi ani!