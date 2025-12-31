MESAJE DE ANUL NOU 2026. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pe care le puteţi trimite celor dragi de Revelion

Mesaje de Anul Nou 2026. Urari de Anul Nou 2025. Felicitari de Anul nou. Mesaje de Revelion 2025-2026. Texte cu SMS-uri frumoase de Anul Nou



Texte cu urări de Anul Nou 2025-2026. SMS-uri cu FELICITARI haioase şi amuzante pentru telefon de sărbători pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, părinți și bunici.

Anul Nou 2026 reprezintă, în întreaga lume, înnoirea simbolică a timpului, marcată în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, fie că omul sărbătoreşte momentul printr-un ceremonial cu specific local, naţional sau printr-o simplă reuniune în familie.

Desigur, ţinând cont că în anumite zone ale lumii există calendare diferite, Anul Nou nu este sărbătorit peste tot în acest moment al anului.

MESAJE DE ANUL NOU 2026 • Urări de Anul Nou 2026 2026 •

“Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !”

“La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

“Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

“Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

“La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

Mesaje de Anul Nou 2026

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2026!”

“Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

“Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.”

“Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

“Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!”

– “Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

„Ultimele zile ale anului 2025 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2026 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!”

” LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa să vă fie, Masa, masă ăa rămâie Iar în jurul ei să vie Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sanatate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce va-ncurcă vieţile!”

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

“Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani”!

“Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

„Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani!

„Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2024!

MESAJE de ANUL NOU 2026 și de REVELION CLASICE



„Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

„Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2026! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi ceva fericire! La mulţi ani!”

Mesaje de Anul Nou clasice • Felicitări de Anul Nou 2026

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2026!"

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite…LA MULŢI ANI!”

„Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani !”

„Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie. Un An Nou fericit!”

MESAJE DE ANUL NOU 2026 pentru părinţi:

Tată bun, mamă iubită, Azi e ziua potrivită, Să vă spun ce vă doresc, Să v-arăt cât vă iubesc. Vă doresc întâi de toate, Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!

MESAJE SMS DE ANUL NOU 2026 pentru prieteni:

„Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi ! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2026! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi fericire! La mulţi ani!”

“Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru t

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2026!"

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite…LA MULŢI ANI!”

URARI de Anul Nou 2026 pentru prieteni

–

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2026!”

” Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveţi parte de: 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace, 525.600 minute de credinţă şi în final 31.536.000 secunde sub Protecţia lui Dumnezeu. La Mulţi Ani!”

” Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă. La mulţi ani 2026!”

” Aho, Aho de anul nou! Sănătate şi iubire de la mine pentru tine, şi la anul care vine să îţi meargă numai bine. La Mulţi Ani cu bucurie, sănătate, fericire, pace şi multe împliniri. La mulţi ani, 2026!”

“Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

„Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2026!”

2026! Un An Nou, un nou început… Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos şi fericit. La Mulţi Ani!

„Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate şi iubire Şi cu multă fericire!La Mulţi Ani 2026!”

“Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!”

„Anul Nou a venit, spiritul a întinerit! La mulţi ani 2026!”

„Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou Fericit!”

Felicitari de Anul Nou 2026

„Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi liniste în suflet şi cu multă dragoste în inimă.”

„Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!”

„La răscruce dintre ani, sănătate şi mulţi bani, mult noroc şi fericire şi un car plin de iubire! La mulţi ani!”

„Spune anului ce vine, să-ţi aducă numai bine; şi mai spune-i să îţi dea, tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi mulţi bani… La Anu’ şi La Mulţi Ani!”

A mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieţii, de darurile moşului şi să aşteptăm încrezători clipele viitorului! La mulţi ani!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi implinite! La Mulţi Ani!”

Mesaje de Anul Nou haioase



„Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

„Previziuni meteo de revelion 2026: am prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!”

„Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani !”

„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

„Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

„În contul tău nr. 2026 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2026!

„Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

„Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

„Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”

„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

„În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2026. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”

„Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2025 – 1 Ianuarie 2026!

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru îndrăgostiți



„În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?”

„În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou Fericit!”

„Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea…M-au bucurat urările tale din noaptea de 31…în sfârşit ai rostit în clar că mă iubeşti…..Uite…o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu…Îţi aparţin….TE IUBESC !!!”

„Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule!”

„Un an mai plin de distracţii, mai plin de voie bună, mai plin de tine! La mulţi ani!”

„Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2026!”

„E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2026 și urări de Anul Nou haioase



„Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”

„Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2026!

„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

Urări haioase de Anul Nou și mesaje de Anul Nou



Doamne de Sărbători ajută-mă să uit de persoanele pe care nu le plac,

Fă-mă să mă întâlnesc cu cei care îmi plac,

Si ajută-mă să fac diferenţa între cei care nu-mi plac şi cei care-mi plac…

(Mai ales după câteva pahare)

Se iau 12 luni,

Se curăţă bine de amar, ura şi invidie.

Se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibil…

La Mulţi Ani cu multă iubire!!!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!

Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!

Mesaje de Anul nou 2026 amuzante

Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La Mulţi Ani!

Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

La fel ca păsările, să lăsăm în urma tot ceea ce nu avem nevoie să cărăm cu noi: supărări, frică, regrete… Cât mai multe bucurii în Noul An. La Mulţi Ani!

În contul tău, la bancă numită Viaţa, am depus o urare pentru 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucura-te atunci când îl vei goli! La Mulţi Ani!

Un bătrânel cu chipul drag va veni la voi în prag. Să nu-l goniţi, e Moş Ajun şi vă aduce-un an mai bun! La mulţi ani!

