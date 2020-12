Mesaje amuzante de Crăciun 2020. SMS-uri cu texte hazlii pe care le puteți trimite cu ocazia Crăciunului

Mesaje de Crăciun 2020 amuzante. Texte cu glume haioase şi hazlii de Crăciun. Mesajele amuzante de Crăciun aduc zâmbetul pe buzele celor dragi

În general, mesajele de Crăciun au teme religioase, însă din ce în ce mai mulți români aleg variantele amuzante.

Vă propunem câteva mesaje amuzante de Crăciun pe care le puteți trimite celor dragi:

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară…prin zăpadă Moşul zboară ? …Ni se trage de la vin

Să ai parte de tot ce e mai bun în viața! L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!

Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!

Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

Fie ca sfintele sărbători de iarnă sa te gasească alături de colegii tăi. În traducere liberă, nici anul ăsta nu ai liber de Crăciun!

Daca nu ştii care-i culmea cadourilor, înseamnă că n-ai primit mesajul meu: nu lăsa pentru Ajun ce poţi să-mi oferi chiar acum!

Bucuria Crăciunului să ţină până în zori şi un cor de crăciuniţe să-ţi cânte de Sărbători!

Ho ho ho… Ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, An Nou de invidiat, sanatate, La Multi Ani (si-o caruta de bani)!!!

De Craciun, daca vine la tine un tip gras si paros si te baga intr-un sac, nu te speria! I-am scris Mosului ca te vreau pe tine de Craciun! 🙂

L-am vazut urcand pe cos, cu tupeul lui de Mos. Si in sac avea de toate: bani, noroc si sanatate. Sigur vine si la voi, fiindca e trimis de noi. Craciun Fericit si La Multi Ani!

Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, Mosul e la treaba lui, sa iti fie tie bine, acum si in anul care vine.

Citeşte şi: Mesaje de Crăciun frumoase pentru cei dragi: prieteni, familie, iubit sau iubita. SMS -uri cu urări şi felicitări haioase sau amuzante de Moş Crăciun

Mesaje de Crăciun amuzante şi glume

Draga Moș Crăciun,

După 30 de ani in care am tot așteptat sa-mi aduci un cadou decent, te rog acum sa-mi aduci in dar un bilet la loterie, in valoare de măcar 4 milioane de euro. Promit sa-l împart pe din doua cu destinatarii acestui mesaj. Crăciun Fericit!

Draga Moș Crăciun, de Sărbători nu-mi doresc decât lista ta cu băieții si fetele drăguțe!

Crăciun Fericit si Sărbători Fericite!

Mă adresez pe aceasta cale membrilor familiei, prieteniilor si cunoscuților! Va informez ca sunt dispus(a) ca începând de azi sa primesc cadouri pentru a evita aglomerația din ultimul moment! Accept bani numerar sau cecuri, bijuterii, parfumuri fine, haine de marca, autoturisme si chiar apartamente. Crăciun Fericit!

Sunt virusul Moș Crăciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi in următorul SMS.

Daca Moș Crăciun nu vine, îl rețin, este cu mine. Stăm la bârfe, bem un vin, poate chiar „li si combin”. Moșuleț cu barba sura, ce mirosi a băutură, patu-i cald, l-am pregătit, ti-a fost frig, ești obosit? Tu, de daruri n-ai primit, nu ești rau, stai linistit! Dar de cand este la mine, a uitat de tot de tine…

Citește și: Mesaje de Crăciun în limba engleză traduse în română

Dau acest SMS ca sa nu fiu considerat nesimtit ca uit de tine. Chiar nu aveam chef sa cheltuiesc 0.05 euro. Whatever, ureaza-ti ce vrei si scuteste-ma de raspuns.

Mosule batran si bun, iata ce vreau de Craciun: vreau un spiridus sa vina, s-aiba muschi, o casa, si masina. Peste ani si ani de zile, muschii sa i se-ntareasca, bogatia sa-i sporeasca, sufletu-n mine sa creasca.

Am o veste foarte proasta pentru tine, nu am vrut sa-ti spun pana acum pentru ca stiu cum esti, ca o sa suferi si o sa te afecteze foarte mult, dar m-am gandit ca este mai bine sa-ti spun. Mai bine afli de la mine decat sa afli de la altii, in orice caz, este foarte grav, nici mie nu mi-a venit sa cred cand am aflat! Pana la urma tot o sa afli: Mos Craciun nu exista!!!

In ziua de Crăciun, când te îndopi de zor cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa respiri, eu iți aduc aminte ca nu e bine sa consumi sare, zahar si grăsimi in exces.