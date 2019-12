Membrii PLUS înscriși în cursa internă pentru desemnarea candidatului la Primăria Alba Iulia

PLUS Alba a demarat procesul de desemnare a candidaţilor pentru alegerile locale. În cadrul organizației județene vor avea loc alegeri interne în urma cărora va fi desemnată echipa PLUS, care își va depune candidatura la alegerile locale din anul 2020. Începând din 29 septembrie PLUS Alba îi va prezenta pe cei care doresc să se înscrie în alegerile interne pentru a-și asuma responsabilitatea unui mandat în administrația locală a municipiului Alba Iulia. La sediul PLUS Alba, primii patru candidați, respectiv Mihail David, președintele PLUS Alba, împreună cu Tudor Cordoș, Sergiu Nicolae Vârtei, responsabil Politici Publice în Biroul Judeţean PLUS Alba și Teodor Holhoș, responsabil fonduri în Biroul Judeţean PLUS Alba, au prezentat, într-o declarație de presă, perspectivele pe care le au privitor la dezvoltarea orașului Alba Iulia prin prisma pregătirii și a experienței profesionale a fiecăruia dintre ei și felul în care PLUS ACUM Alba Iulia oferă soluții la cele mai stringente probleme cu care se confruntă cetățenii orașului.

Mihail David: „Bună seara tuturor! Sunt Mihail David, președintele PLUS Alba. În această seară îi am alături de mine pe colegii mei Tudor Cordoș, Sergiu Nicolae Vârtei, membru în Biroul Județean PLUS Alba și pe dr. Teodor Holhoș, membru în Biroul Județean PLUS Alba. În seara aceasta vreau să vorbim despre PLUS ACUM Alba Iulia, un program de guvernare locală participativă pe care PLUS Alba îl va pune în dezbatere publică începând de săptămâna viitoare. Programul PLUS ACUM Alba Iulia cuprinde câteva domenii, și anume educație, sănătate și sport, social, cultură, mediu, economie și antreprenoriat, energie regenerabilă, dezvoltare durabilă, amenajare și planificare teritorială, infrastructură, urbanism și construcții, turism, politică fiscal-bugetară (adică tot ceea ce ține de taxe și impozite locale) precum și partea de digitalizare, partea de smart city a orașului nostru. Am împărțit aceste domenii în documentul PLUS ACUM Alba Iulia, iar comunitățile locale din Alba Iulia, în număr de nouă, deja lucrează la niște soluții, lucrează la acest program pe diversele teme care îl cuprind, urmând ca, de săptămâna viitoare, Alba Iulia să aibă acest document în dezbatere publică. În perioada următoare programul PLUS ACUM se va extinde și în celelalte localități în care PLUS are organizate comunități, ceea ce înseamnă că vom avea documente PLUS ACUM Sebeș, PLUS ACUM Teiuș, PLUS ACUM Vințu de Jos, în toate municipiile, orașele și comunele din județul Alba.

Noi, cei prezenți astăzi în fața dumneavoastră, vom participa la alegerile interne care vor desemna candidații PLUS pentru alegerile locale din anul 2020. PLUS este diferit de toate celelalte partide prin faptul că prezintă alegătorilor o echipă cu care va candida, și nu persoane. PLUS se va axa nu pe promovarea unei persoane, ci pe promovarea unor domenii în care echipa noastră va aduce beneficii pentru Alba Iulia, unde lucrurile se vor schimba începând din mandatul următor al Consiliului Local. În această seară vă prezentăm, deci, primii patru membri PLUS Alba care își asumă să candideze la alegerile interne ale partidului pentru desemnarea candidaților la alegerile pentru Consiliul Local Alba Iulia din 2020.”

Tudor Cordoș: „Sunt arhitect, am peste 15 ani de practică și vreau să aduc în echipă cărămida de bază în ceea ce privește planificarea și dezvoltarea urbană a unui oraș. Între prioritățile noastre se află dezvoltarea sustenabilă, durabilă a orașului nostru. Acest lucru nu poate fi făcut fără a avea niște cunoștințe de bază de planificare în urbanism, în arhitectură, în construcții. Trebuie avute în vedere dezvoltarea rațională și dezvoltarea echilibrată a orașului. Am văzut cu toții în ultimii ani o dezvoltare extraordinară a orașului nostru, mai ales pe linie turistică, dar nu numai, a crescut numărul de locuitori, câteva dintre satele înconjurătoare fac acum parte din administrația Alba Iuliei. Toate acestea lasă, însă, niște cicatrici în orașul nostru, care trebuie rezolvate înainte de a fi prea târziu. Spre exemplu, să ne referim la centrele comunitare care să ofere serviciile de bază pentru cartierele noi care apar: centre comerciale care să evite blocarea circulației de către toți cei care vor să se aprovizioneze din zona centrală, servicii care includ educația ori sănătatea, cum ar fi creșele, grădinițele sau cabinetele de medici de familie. Nu mă refer aici neapărat la construirea lor, dar măcar la planificarea din timp a acestora, astfel încât locuitorii din noile comunități care se dezvoltă în orașul nostru să beneficieze de servicii aproape de casă și să nu mai fie nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru a le găsi. De asemenea, problemele de trafic pot fi rezolvate printr-un planning serios în cadrul Consiliului Local. Cu toții așteptăm cu nerăbdare terminarea autostrăzii Sebeș-Turda, dar autostrada nu este o rezolvare completă a problemelor traficului din Alba Iulia, cea mai mare parte a acestuia fiind trafic intern, de navetă. Spre exemplu, problema traficului rutier pe direcția Zlatna nu va fi rezolvată prin deschiderea autostrăzii Sebeș-Turda, astfel că va trebui să găsim soluții coerente, durabile pentru ca problemele acestea să dispară. De asemenea, o problemă cu mare impact asupra sănătății locuitorilor orașului nostru este găsirea unui raport optim între spațiile verzi plantate și spațiile construite. Trebuie reevaluată, din punct de vedere urbanistic, ușurința cu care se emit autorizațiile pe PUZ-uri și pe PUD-uri, unde regimul de înălțime este nepotrivit cu zona rezidențială respectivă. Nu poate exista o dezvoltare sustenabilă și durabilă a unui oraș fără un planning serios.”

Sergiu Nicolae Vârtei: „Sunt avocat în Baroul Alba și am ales să fac acest pas de a participa la alegerile din interiorul PLUS pentru a fi desemnat drept candidat la alegerile locale pornind de la premisa că, atâta timp cât există o persoană de bună credință care să interpreteze cadrul legislativ în ceea ce privește organizarea și funcționarea unităților administrativ-teritoriale locale, va crește foarte mult șansa de reușită a proiectelor de dezvoltare, a celor care impun organizarea de licitații ori concesionarea serviciilor publice, va crește gradul de transparență a acestora și vor putea fi organizate la un nivel profesional mai înalt, astfel încât cheltuiala banului public să fie principala atribuție și principala grijă a Consiliului Local. Din moment ce banul public se cheltuie cu grijă, atunci acesta se întoarce mult mai rapid în comunitate, iar aceasta din urmă va beneficia mult mai mult de fiecare mod de cheltuire a banului public. Este nevoie de o persoană cu experiență în domeniul juridic pentru a putea explica modalitatea de interpretare a legilor, pentru a putea creiona situațiile în care se pot aplica, sub o formă sau alta, procedurile în cadrul Consiliului Local. Este nevoie de o persoană care să cunoască atât practica judiciară în ceea ce privește hotărârile Consiliului Local care au fost aprobate, cât și legalitatea și temeinicia lor, pentru că, din păcate, atunci când în instanță este anulată o hotărâre a Consiliului Local, prima care are de suferit este comunitatea, pierzându-se timp și resurse pentru adoptarea acelei hotărâri fără a se realiza ceea ce s-a dorit prin intermediul hotărârii respective. Un alt aspect pe care eu îl consider destul de important este ca, în momentul în care se susțin proiecte interesante pentru comunitate, proiecte care dovedesc un interes major și un beneficiu major pentru mare parte a membrilor comunității, aceste proiecte să fie susținute indiferent de persoana care le propune. Acest lucru nu se întâmplă, în opinia mea, la ora actuală tocmai datorită faptului că nu sunt suficient de clar explicate, că nu sunt supuse unor dezbateri juridice reale, astfel încât să aflăm și care este opinia comuntății despre respectivele proiecte. Mai mult decât atât, ceea ce doresc să preîntâmpin prin candidatura pe care mi-am exprimat-o este ca, în speță, comunitatea să nu aibă de suferit datorită actelor nelegale pe care înțeleg să le adopte consilierii locali. Acestea sunt principalele mele puncte de vedere. Bineînțeles că domeniul juridic acoperă toate domeniile de referire ale unității administrativ-teritoriale, ale administrației publice locale, astfel că am putea dezbate și promova proiecte prin care să asigurăm o calitate a vieții cetățenilor la standarde europene prin cheltuirea cu chibzuință și eficiență a banului public.

Teodor Holhoș: „Sunt chirurg oftalmolog în Alba Iulia și am decis să mă alătur echipei PLUS și colegilor mei deoarece am o deosebită apreciere pentru guvernarea Cioloș și pentru ceea ce a realizat, în domeniul sănătății, ministrul Vlad Voiculescu. Experiența mea este tocmai în această zonă a sănătății și aici vreau să îmi aduc aportul. Am văzut, de-a lungul timpului, că, dacă stăm deoparte, lucrurile nu se rezolvă, astfel că am decis să fac pasul spre politică, să conving și alți oameni să se implice activ sau măcar să voteze și să își exprime opțiunile, pentru că altfel ne vom lăsa conduși de persoane care, poate, nu urmăresc mereu interese legitime. În domeniul sănătății sunt foarte multe lucruri de făcut. Eu am experiență și cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, de când puteam consulta pacienții gratuit, la clinică, pe baza biletului de trimitere. Contractul prestatorului de servicii medicale cu CJAS este un contract foarte anevoios și nu este îndreptat spre pacient, astfel că, de multe ori, pacienții nu au mai putut beneficia de serviciile CJAS. Prin implicarea mea îmi doresc ca, atât la nivel local cât și la nivel național, dacă se poate, pacientul să poată beneficia mai ușor de banii plătiți la asigurările de sănătate, să poată beneficia mai ușor de drepturile lor, pentru că mult prea repede se termină bugetele de asigurări pentru consultații. De multe ori, pacientului, deși a plătit ani la rând contribuția la asigurările de sănătate, nu i se eliberează un bilet de trimitere valabil, pentru că degeaba îl are dacă nu are unde să fie consultat. Noi am avut, de exemplu, contract cu Casa de Asigurări, dar, prin prisma faptului că nu sunt zilnic acolo, a trebuit să îl reziliem. Astfel, din cauza unor probleme administrative care ar putea fi rezolvate, pacientul nu beneficiază de banii pe care i-a plătit, fiind nevoit să își plătească singur servicii medicale care ar trebui, în mod normal, decontate de CJAS. Din acest motiv se întâmplă deseori tragedii. Pacienții nu merg la timp la medic, nu își verifică starea de sănătate, nu fac investigații ori screening-uri, astfel că ajung să moară de tineri. Clinica noastră face screening gratuit în grădinițe, pentru depistarea timpurie a bolilor de ochi la copii, chiar dacă de acest lucru ar trebui să se ocupe statul prin sistemul de asigurări de sănătate. Există multe alte aspecte referitoare la problemele din domeniul sănătății, dar eu cred că o schimbare, o rezolvare a lor se poate face numai prin implicare activă. Sunt conștient că singur nu pot face nimic, dar împreună cu alți oameni care vor să ducă această țară într-o direcție europeană putem reuși. Schimbările și acțiunile trebuie să pornească de la nivelul comunităților în care trăim, trebuie să vedem ce anume se poate face în mediul în care lucrăm și ce depinde de noi pentru a fi făcut. Acesta este motivul pentru care am decis să particip la alegerile interne ale partidului PLUS, pentru a putea pune umărul la muncă și a aduce o plus-valoare în domeniile în care fiecare dintre noi are experiență.”

Mihail David: „Eu am ales să mă implic și să îmi depun candidatura pentru alegerile locale din anul 2020 pentru că, din punctul meu de vedere, prioritatea noastră aici, în Alba Iulia, este dezvoltarea economică durabilă. Alba Iulia are nevoie să atragă mari investiții care să aducă locuri de muncă bine plătite, care să permită dezvoltarea acestui oraș pe termen lung, care să permită diasporei provenită din emigranți din Alba Iulia și din împrejurimi să găsească aici, acasă, tot ceea ce ei au nevoie, tot ceea ce ei vor și pot să aducă ca plus-valoare ori contribuție și să beneficieze de un standard de viață similar cu cel pe care îl au în toate țările în care au emigrat, evident, dacă doresc acest lucru. Importanța unui parc industrial și importanța unor mari investitori nici nu cred că trebuie să intre în discuție, Alba Iulia, din păcate, la momentul de față neavând aceste lucruri. Vreau să subliniez că modele de dezvoltare pe care le avem în jurul nostru ne sunt exemple că aici, în România, se poate trăi foarte bine, că aici, în România, se pot dezvolta locuri de muncă ce permit ca în Alba Iulia, pe lângă turism, care este temelia de bază a orașului, să aducem și partea de locuri de muncă bine plătite și de mari investitori. Dacă reușim aceste lucruri – iar noi, cei din PLUS, intenționăm să ne implicăm în această dezvoltare – Alba Iulia va putea să apară cu adevărat pe harta națională. Avem două autostrăzi care trec pe lângă noi, avem toate condițiile necesare ca Alba Iulia să se poată dezvolta. Depinde, însă, de noi și de următoarea administrație locală cum va gestiona aceste lucruri. Locurile de muncă bine plătite aduc bani la bugetul local, acești bani vor permite investiții în sfera socială, educațională sau culturală, în sfera sănătății, prevenției ori a sportului, în toate domeniile pe care Alba Iulia trebuie să le dezvolte. Este foarte important să conștientizăm că putem face aceste lucruri și doar de noi depinde asta.

Noi suntem primii din echipa PLUS care și-au depus candidaturile pentru alegerile interne pentru a fi desemnați candidați la alegerile locale din anul 2020. În săptămânile următoare și ceilalți colegi care intră în echipa PLUS Alba Iulia vor veni în fața dumneavoastră și vor vorbi, fiecare, despre domeniul lui de activitate și expertiză și despre partea sa din programul PLUS ACUM Alba Iulia. Acesta este un program de guvernare locală participativă în urma căruia vom întreba cetățenii orașului Alba Iulia care sunt prioritățile în toate aceste domenii. După cum au spus și colegii mei, facem acest lucru cu toții pentru că noi credem în viitorul nostru aici, în Alba Iulia. Credem că acest oraș se poate dezvolta foarte bine în anii care urmează iar noi ne vom aduce aportul, cunoștințele, competențele și toată experiența pe care am acumulat-o în domeniul privat pentru statul român, pentru administrația locală de aici, din Alba Iulia.

PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, este diferit de toate celelalte partide, având anumite particularități organizatorice pe care vreau să le evidențiez, pentru că acestea ne deosebesc net de toate celelalte partide politice din România. Modul nostru de organizare este cel al comunităților locale. În Alba Iulia avem nouă comunități locale, echivalente ale filialelor celorlalte partide, fiecare dintre ele lucrând la programul PLUS Acum Alba Iulia. Comunitățile locale din tot județul formează Filiala Județeană Alba. Între filialele județene și organizarea națională, respectiv Biroul Național, există un strat intermediar reprezentat de coordonatorii regionali. Aceasta înseamnă că există lideri ai fiecărei regiuni de dezvoltare din România, în cazul nostru noi fiind incluși în Regiunea Centru.

Nu în ultimul rând, PLUS este singurul partid politic din România care are o interdicție explicită de cumulare de funcții de prim rang în PLUS cu cele din administrațiile locale. Astfel, dacă un coordonator de comunitate locală PLUS candidează și câștigă un mandat de primar, de președinte de consiliu județean, de senator sau de deputat, acesta va trebui să aleagă dacă păstrează funcția publică sau pe cea politică din PLUS. Astfel, interdicția cumulului de funcții publice cu cele politice reprezintă o garanție că partidul PLUS nu se va „baroniza” niciodată. Cu toții credem în proiectul politic inițiat de Dacian Cioloș și ne dorim ca implicarea noastră să facă diferența aici, în Alba Iulia, în județul Alba dar și în toată România.

La alegerile locale avem Alianța formată din PLUS și USR, continuând linia de acțiune din cele două rânduri de alegeri în care PLUS și USR au fost în alianță. La alegerile europarlamentare peste două milioane de români ne-au dat încrederea și votul lor, ceea ce a dus opt eurodeputați români în Parlamentul European. Unul dintre ei este Dacian Cioloș, care a devenit liderul celui de-al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, grupul RENEW, format din ALDE Europa, PLUS și En Marche. Este un lucru nemaiîntâlnit până acum ca un român să ajungă într-o funcție atât de înaltă și să devină un factor decizional atât de important la nivelul Uniunii Europene.

La alegerile prezidențiale am făcut un mic pas înapoi, dar am realizat cu toții că împreună suntem o forță. Am înțeles că avem un electorat care ne-a dat încrederea. Am înțeles faptul că scorul obținut de noi este temelia pe care noi clădim, astăzi, pentru următoarele alegeri. PLUS și USR vor avea un candidat comun atât la Primăria Municipiului Alba Iulia cât și la toate primăriile din județ și din țară. Persoanele cele mai potrivite, cele mai competente, care sunt profesioniști în diverse domenii de activitate se vor afla pe listele pe care PLUS și USR le vor pune în fața electoratului. Noi, în PLUS, am început astăzi să prezentăm echipa PLUS Alba Iulia. Împreună cu ceilalți colegi care vor urma în săptămânile ce vin vom întregi această echipă. Trebuie să înțelegem un lucru: deciziile într-o unitate administrativ-teritorială, așa cum este și Alba Iulia, se iau în Consiliul Local, acest mic parlament al fiecărui municipiu, oraș sau comună. Acesta decide bugetul, cheltuielile și rerezintă factorul decizional. De aceea noi, în PLUS, vom propune oameni care au pregătire și experiență profesională pentru a fi candidații partidului la alegerile locale. Cine va fi desemnat din partea PLUS pentru a candida la primărie este mai puțin important, primarul are o funcție de reprezentare în timp ce echipa din spate, cea care pregătește proiecte și ia decizii pe baza pregătirii și experienței profesionale, este fundamentală și, începând din anul 2020, va face diferența.

Dacă în perioada următoare veți alege să faceți un lucru în PLUS, să vă implicați fie ca voluntari, fie devenind membri, puteți accesa pagina de internet www.ro.plus și să studiați statutul partidului nostru pentru a descoperi, pe lângă cele spuse de mine, și alte aspecte care ne deosebesc de toate celelalte partide politice din România. Dacă v-am convins și sunteți deciși să vă asumați acțiunea devenind membri PLUS, căutați cea mai apropiată comunitate locală și depuneți-vă adeziunea! Șansa noastră de a schimba România în bine este ca împreună, oameni competenți, buni profesioniști și integri să își asume responsabilitatea acțiunii concrete prin intrarea în viața publică, în politică, lăsând la o parte ideea că politica este un lucru murdar. Da, a fost murdar până acum, dar noi avem datoria și posibilitatea să facem lucrurile altfel. PLUS Județul Alba și-a asumat că nu va accepta niciun primar sau viceprimar, niciun vicepreședinte sau membru de Consiliu Județean sau local astăzi în funcție să vină să candideze din partea PLUS. Este foarte important să transmitem acest mesaj cetățenilor care, la ultimele două alegeri, ne-au dat încrederea lor și nu îi vom dezamăgi. Vă așteptăm alături de noi, vă așteptăm în PLUS în Alba Iulia, în Alba, în România și în diaspora!”

Aceștia au fost primii patru membri PLUS Alba care au ales să candideze în alegerile interne pentru a reprezenta PLUS Alba Iulia în Consiliul Local. Documentul PLUS Acum Alba Iulia, prin aspectul său participativ, reprezintă o garanție că PLUS ascultă vocile cetățenilor, le înțelege doleanțele, le identifică punctual problemele și are exact oamenii necesari pentru a găsi soluții de durată la aceste probleme, o echipă de profesioniști care au nu doar atributul excelenței profesionale, ci și pe acela al integrității morale reale.