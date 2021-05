MEGA-investiția din apropierea autostrăzii A10. Centru intermodal de transport rutier şi feroviar lângă nodul rutier Decea

Deputatul Florin Roman anunţă că în zona de acces pe autostrada Sebeş-Turda de la Decea va fi construit un centru intermodal de transport rutier şi feroviar de dimensiuni mari.

Investiţia va duce la crearea a câteva sute de locuri de muncă. Parlamentarul afirmă că detaliile acestei investiţii vor fi făcute publice în curând. ”Poate puţini îşi mai amintesc lupta pe care am dus-o pe vremea în care făceam echipă cu Ion Dumitrel la Consiliul judetean, mai întâi pentru autostrada Sebeş-Turda şi mai apoi pentru urcarea/coborârea de la Decea, care nu era prevăzută în proiectul iniţial. Am pariat pe dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru ca ştiam ca va fi un magnet pentru mari investiţii! Şi atunci când crezi în ceva, visele pot deveni realitate!

Realitate este şi semnarea unui contract pentru realizarea în zona amintită a unui centru intermodal de transport rutier şi feroviar, de centre logistice, care înseamnă milioane de euro şi câteva sute de noi locuri de muncă! În scurt timp veţi ştii mai multe despre una dintre cele mai importante investiţii pe autostrada în care am crezut de la un capăt, la altul!”, a scris Roman pe contul său de Facebook.

În ce constă investiţia de la Miraslau

Investiţia este derulată de societatea belgiană Industrial and Logistics Developments şi are o valoare de peste 30 de milioane de euro. Pe o suprafaţă de teren de circa 27 de hectare, concesionată de la Primăria Mirăslău, va fi realizat un parc industrial unde vor fi angajaţi aproximativ 400 de oameni. În noiembrie 2018, Consiliul Local Mirăslău a aprobat contractul de închiriere şi constituirea dreptului de superficie a terenului către Industrial and Logistics Developments NV, o societate cu răspundere limitată de naţionalitate belgiană, care a câştiga licitaţia, la preţul de 0,21 euro/mp/an, respectiv 56.505,96 euro/an. Potrivit contractului, câştigătorul licitaţiei a fost obligat să achite în avans suma de 339.035,76 de euro, reprezentând chiria pe o durată de şase ani de folosinţă a terenului.

Proiectul în ansamblu se referă la înfiinţarea unei zone industriale cu profil mixt, logistic şi producţie, inclusiv terminal intermodal pentru containere. Accesul auto se va face din DN 1 – E81. Accesul pe linia ferată se va face din magistrala CF 300. Potrivit reglementărilor urbanistice, clădirile vor avea o înălţime maximă de P+2. Înălţimea maximă la streaşină fiind de 15 metri, respectiv 30 de metri pentru terminalul de containere. De asemenea, în ceea ce priveşte zona verde, se prevede plantarea unui copac la cinci parcări de autoturisme, două parcări de tir sau 500 metri pătraţi de spaţii verzi. În zonă se va construi şi o linie de cale ferată în lungime de circa 1,6 km care va face legătura între dispozitivul de linii de cale ferată al terminalului logistic şi magistrala CFR din aporpiere.