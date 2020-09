Medrea, reacție la atacurile lui Breaz: ”Mă miră puterea mare de adaptabilitate pe care o aveți. Mai ieri vă vedeam la televizor cum îi criticați cu vehemență pe liberali”

Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, Bogdan Medrea, Președintele PSD Alba Iulia, a dorit să comenteze ultima postare a lui Daniel Breaz, în care critica dur fostul său partid.



,,Dragă #Daniel, stimate #rector și #senator, nu am comentat demisia dvs. din PSD, ci am respectat-o, asemenea oricărui act unilateral de voință. La un moment dat, în viață, se poate ajunge în situația în care strângi mâna celor care ți-au fost colegi, coechipieri, parteneri, le urezi succes și le spui că drumurile se despart. Ca la fotbal, siguri știți ce zic! Nu ați făcut acest lucru, nu ați venit să îi priviți în ochi pe cei care v-au fost alături, care au făcut campanie pentru dvs., care v-au susținut necontenit!

S-ar putea ca lingușirea PNL să nu țină și să scrieți în zadar, pe pagina dvs. de Facebook, despre surprizele plăcute pe care le-ați întâlnit în administrația din Alba Iulia, despre liderii care privesc în viitor și își respectă programul. Mă miră, însă, puterea mare de adaptabilitate pe care o aveți. Mai ieri vă vedeam la televizor cum îi criticați cu vehemență pe liberali. Dacă nu vreți să vă mai amintiți, vă asigur, ei sigur nu au uitat! În fond, e strict alegerea dvs. Din partea mea primiți doar un sfat prietenesc și nu despre acest lucru vreau să vă vorbesc.

Ci despre faptul că vorbele grele pe care le aduceți colegilor din PSD Alba nu vă fac cinste! Spuneți despre organizația județeană că și-a pierdut busola când, de fapt, prin cuvintele transmise, cel care și-a pierdut o altă busolă, cea a moralității, sunteți chiar dvs. Aș fi avut mai multe întrebări să vă adresez, dar mă limitez la câteva: De ce nu vă dați demisia de onoare din funcția de senator, în care ați fost ales pe listele PSD și susținut de cei pe care astăzi îi criticați nedisimulat? Ce v-a reținut să vă implicați? Sau considerați că partidul nu v-a oferit suficient? Ați deținut funcția de ministru al Culturii și Educației și având funcția de senator, spuneți că România a fost condusă prea mult timp cu proiecte pe genunchi, făcute de la o zi la alta… de ce nu ați făcut lucrurile mai bine?

Vorbiți, de asemenea, despre importanța dialogului, pe care nu înțeleg de ce nu l-ați avut cu toți foștii colegi și prieteni din PSD Alba. Au fost ei, oare, buni, doar cât timp au bătut străzile și au împărțit pliante cu fotografia dvs.? Este strict problema dvs. dacă alegeți să faceți parte, sau nu, din alt partid și, de asemenea, a acelor care vor alege, sau nu, să vă susțină pentru a candida la o funcție publică, dar dacă acestea se vor întâmpla, meditați puțin asupra părerii pe care o vor avea cei care vor face campanie pentru dvs., în contextul recentelor afirmații.

Vă asigurăm, de asemenea, că în PSD Alba sunt oameni care aduc plus-valoare în societate. Și vor mai veni. Sau ați chiar crezut că ați fost ultimul? Partidele, indiferent de coloratură și doctrină, sunt formate din oameni care, la rândul lor, compun o echipă, pe care, vă asigur, ați fi avut-o și în PSD Alba. Știți foarte bine, la fel ca mine, că în PSD Alba sunt oameni harnici, pregătiți din punct de vedere profesional și dornici de a aduce schimbare și bunăstare! Sunt convins că astfel de membri sunt și în alte partide!

Daniel Breaz, compar declarația dvs. cu imaginea unei căruțe la care când am urcat dealul am tras mulți și căreia, astăzi, vreți să îi dați drumul pe o pantă abruptă, fără să se oprească, așa cum nici cuvintele dvs. nu se vor opri doar pe buzele celor care le vor citi și v-au susținut. Ci vor merge puțin mai departe. Le vor ține minte!

Când am luat act de demisia dvs. din organizația municipală a PSD nu am consider că nu sunt necesare alte comentarii și, dacă aș fi avut ocazia să vă întâlnesc, v-aș fi urat succes. Însă, în urma reacției dvs., mă văd nevoit să vă transmit că sper să vă regăsiți busola, alta decât cea de care vorbiți, anume cea care să vă conducă pe drumul respectului și onoarei față de cei care v-au fost, cândva, camarazi și tovarăși!

Cu stimă și colegialitate,

Bogdan Medrea,

Președinte PSD Alba Iulia”