Medicul-EROU de la Piatra Neamț continuă recuperările, ajutat de soția lui. Cătălin Denciu ,,Astăzi pot să merg cu bicicleta”

Medicul-erou care și-a riscat viața pentru a-și salva pacienții din incendiul de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a fost externat din spitalul militar Regina Astrid din Bruxelles. Cătălin Denciu face acum recuperare la Spitalul Universitar Saint-Luc, unde a lucrat în trecut, un an, ca anestezist.

Medicul Cătălin Denciu a suferit arsuri de gradele II și III pe 40% din suprafaţa corpului în incendiul din 14 noiembrie 2020, iar din cauza gravității arsurilor, a stat în comă indusă timp de trei săptămâni, amintește Beldefnews.

„Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți, iar pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijiri medicale. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta”, spune dr. Cătălin Denciu.

Medicul precizează că urmează o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții pentru a învăța să miște coatele din nou. „Recuperarea este departe de a se finaliza, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”, spune medicul erou de la Piatra Neamţ.

Soția sa, dr. Alina Denciu, a stat într-o cameră dedicată personalului militar din spital pentru a-i oferi soțului ei sprijin, iar între timp, a învățat tehnici de îngrijire și recuperare, pentru a avea grijă de soțul ei după externare.

Și acum se află alături de soțul ei, la Spitalul Universitar Saint-Luc.