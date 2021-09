Materiale sanitare pentru cabinetele medicale școlare: Achiziția publică, lansată de către Primăria Municipiului Alba Iulia

Rețea de canalizare în localitatea Pănade, din Sâncel: A fost solicitat avizul din partea APM Alba

APM Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Rețea de canalizare în localitate Pănade, comuna Sâncel, județul Alba”.

Comuna Sancel, inclusiv localitatea Panade, beneficiaza, in totalitate, de o retea de alimentare cu apa potabila, furnizata de operatorul regional de apa/canal APA CTTA S.A., sucursala Blaj.

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, pentru localitatile Sancel si Iclod se afla in constructie un sistem de colectare centralizata a apelor uzate menajere, cu tratarea acestora in statia de epurare a municipiului Blaj, ce va fi finalizat in cursul anului 2022.

Localitatea Panade nu a fost cuprinsa in acest proiect, urmand ca investitia aferenta construirii unei retele de canalizare sa fie acoperita prin alte proiecte ce trateaza spatiul rural romanesc.

Investiţia contribuie la eforturile administraţiei de creştere economică a zonei, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate a locuitorilor şi reducerea poluării mediului.

Pentru realizarea extinderii reţelei de canalizare in localitatea Panade, s-au luat in considerare urmatoarele aspecte:

imbunatatirea condiţiilor de igiena a populaţiei si a gospodăriilor acestora;

sprijinirea activitatilor economice si turistice prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale, ameliorarea conditiilor igienico-sanitare si a eficientei activitatilor productive;

cresterea nivelului de trai;

protectia resurselor de apa de suprafata si subterane: reducerea cantităţilor de deversate in panza freatica, prevenirea, reducerea si limitarea efectelor poluante;

regenerarea mediului natural;

durata garantata de viata de minim 50 ani.

Proiectul aduce îmbunătăţiri relevante în starea de sănătate a populaţiei, prin creearea unor condiţii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului şi normele de igienă a habitatului.

Prin investiţia propusă se elimină riscurile de îmbolnăvire sau apariţie a unor focare de infecţie nedorite în imobilele de locuit în comun, creind premisele încadrării în normele Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei pentru aprobarea normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea investiției, fără TVA, este de 9.199.973 de lei.