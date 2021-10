Mărturia unui pacient COVID în vârstă de numai 29 de ani: „Iadul e chiar aici pe pământ, în saloane. Unul se zbătea lângă mine să respire, altul cerea vaccin înainte să moară”

Un pacient infectat cu COVID-19 şi salvat după ce a petrecut aproape două săptămâni într-o secţie de terapie intensivă a povestit infernul prin care a trecut.

Un tânăr de 29 de ani s-a îmbolnăvit de COVID-19 la un club unde nimeni nu purta mască şi nici nu cerea certificatul verde. El a stat aproape două săptămâni la ATI şi a văzut imagini de coşmar.

Spune acum că experienţa trăită nu o va uita niciodată şi că imediat ce va putea să se vaccineze o va face. Asta după ce a văzut oameni murind chiar în acelaşi salon, le-a auzit ţiptele, rugăminţile şi agonia.

„Pot spune că am văzut iadul cu ochii mei şi că e chiar aici,e pe pământ. Ce am trăit nu voi mai uita vreodată. În salon am văzut şi am auzit lucruri cumplite, am văzut oameni morţi, i-am văzut suferind, agonizând. Unul se zbătea chiar lângă mine în van să respire, iar celălalt agoniza şi cerea vaccin. Degeaba, i-au spus şi medicii, acum e prea târziu. Şi aşa a fost, din păcate. Bărbatul de vreo 70 de ani a murit, dar s-a chinuit cumplit înainte de asta. Eu am scăpat, poate şi fiindcă eram mai tânăr ca el, dar n-aş mai respecta experienţa. Am fost toata vara în cluburi şi credeam că am scăpat, dar uite că m-a prins chiar spre final. Şi nevaccinat, nepregătit, prea optimist şi cu garda sus. Acum că am scăpat din iad, mă voi vaccina cu prima ocazie”, spune tânărul.

În ultima zi, vineri, 22 octombrie, autorităţile au anunţat că au fost identificate 15.410 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate şi 357 de decese, conform autorităţilor. Numărul pacienţilor internaţi la ATI a ajuns la 1.848 de persoane.

sursa: adevarul.ro