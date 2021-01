Mărșăluitoarele uniriste declanșează cursa dificilă pentru Olimpiada din acest an | Ana Rodean și Mihaela Acatrinei încearcă să obțină calificarea la Tokyo 2021

Jocurile Olimpice de la Tokyo, decalate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, reprezintă cel mai important eveniment sportiv de pe mapamond în 2021. În perioada 23 iulie – 8 august se va derula a 32-a ediție a JO, la Tokyo, organizatorii susținând că nu se pune problema amânării JO, chiar dacă Japonia este în stare de urgență pentru o lună din cauza creșterii numărului de infectări.

În arena olimpică din “Țara Soarelui Răsare” speră să ajungă și atletele uniriste Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, deși le așteaptă un drum extrem de dificil. În 2020 totul a fost bulversat, sportivele din Cetatea Marii Uniri au avut puține concursuri la dispoziție, trei interne și unul singur internațional, în Ucraina, Balcaniada din martie 2020.

Your browser does not support the video tag.

*Calificarea, o provocare majoră!

Federația Internațională de Atletism a înăsprit drastic condițiile de calificare la JO în proba de marș, coborând baremul olimpic la timpul de o oră și 31 de minute (în 2016, la precedenta ediție, pragul era de o oră și 36 de minute!).

În consecință, cum acest timp este imposibil de atins, Ana Rodean (PB – 1 h33:39) și Mihaela Acatrinei (recordul personal stabilit anul trecut, în februarie, la Craiova, oră 35 de minute și 7 secunde) trebuie să acumuleze puncte până în luna mai, în trei curse recunoscute internațional, pentru a “prinde” unul din cele 60 de locuri rezervate probei feminine de marș (fiecare țară are dreptul la maximum 3 competitori), în condițiile în care Rusia nu este primită, din motive de dopaj.

Primele trei curse din 2021 sunt Campionatul Național de marș – Iarnă (toate categoriile) – în 20 februarie, Campionatul Balcanic de marș din Antalya – în 27 martie și Campionatul European de marș pe echipe din Podebrady (Cehia) – în 16 mai.

“După cele două concursuri internaționale, dacă e nevoie ne vom gândi ce competiție recunoscută vom aborda pentru realizarea calificării. Încercăm acest lucru deși este extrem de dificil să abordezi trei curse omologate, mai ales într-un interval scurt de timp, să scoți timpi comoetitivi la nivel mondial, mai alse că se pune și problema recuperării. Datoria noastră este să încercăm”, a spus antrenorul Gabriel Avram, singurul antrenor de marș din România ce a avut eleve la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice, un palmares excepțional început în 1996 la Atlanta cu Norica Câmpean (2000 Sydney, 2004 Atena), continuat cu Ana Maria Groza (2000 Sydney, 2004 Atena, 2008 Beijing) și Ana Rodean (2016 – la Rio de Janeiro), excepția de la regulă numindu-se Londra – 2012.