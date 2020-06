Marius Rof (USR Alba): Comunitățile din Apuseni au nevoie de drumuri modernizate, nu de promisiuni sau cârpeli electorale

Comunitățile din Munții Apuseni au nevoie de sprijin concret pentru a putea să se dezvolte sustenabil, iar infrastructura este prioritară pentru implementarea oricărui proiect economic sau turistic.

Rolul important pentru modernizarea drumurilor îi revine Consiliului Județean Alba, care trebuie să-și stabilească investițiile strategic, urmărind indicatori demografici și de dezvoltare economică, astfel încât să renunțe la aplicarea criteriul discreționar al culorii politice a primarului. Lipsa unor proiecte strategice și coerente pentru Munții Apuseni va duce, mai devreme sau mai târziu, la acutizarea problemelor sociale actuale, la depopularea și îmbătrânirea populației din această zonă.

În prezent, multe din drumurile din Țara Moților arată ca după război, cu cratere imense și zone care reprezintă un real pericol pentru circulația rutieră. Localnicii strâng din dinți în speranța că într-o zi, mai marii de la județ vor gândi investiții și pentru zona lor, în timp ce turiștii, tot mai puțini de la un an la altul, se vor gândi de două ori dacă vor mai reveni în comunele din Apuseni.

Ca exemple ale incompe tenței în formă continuată sunt drumurile naționale 74 și 75 care fac accesul în Munții Apuseni și pe care niciun guvern nu a fost capabil nici măcar să le repare. PDL, PNL sau PSD au mințit mereu locuitorii din zonă că vor moderniza aceste drumuri, însă promisiunile s-au pierdut din Apuseni până la Alba Iulia sau București. Nu doar guvernele și-au demonstrat incompetența când vine vorba de drumurile din Apuseni, ci și Consiliul Județean Alba, care de ani de zile cârpește haotic drumurile județene din zona montană în speranța că va mai câștiga o mână de voturi. Exemplul concludent este DJ 705 Zlatna – Almașu Mare, denumit de localnici „Drumul Groazei”, și care arată prin fiecare groapă dimensiunea incompetenței și incapacității conducerii PNL a Consiliului Județean și conducerii liberale a comunei Almașu Mare.

Echipa USR – PLUS are pentru Consiliul Județean Alba un proiect coerent și soluții pentru dezvoltarea comunităților din Munții Apuseni, iar prioritară este infrastructura rutieră. În cazul drumurilor naționale, USR – PLUS propune promovarea de urgență a unei hotărâri de guvern pentru alocarea fondurilor necesare modernizării DN 74 și DN 75. În cazul în care Guvernul nu dorește sau este incapabil să facă această investiție extrem de importantă pentru viitorul comunităților din Munții Apuseni, solicităm imperativ Consiliului Județean să nu mai piardă inutil timpul și să înceapă procedura de declasare a celor două drumuri naționale și transformarea în drumuri județene, astfel încât administrația județeană să poată accesa fonduri europene pentru modernizarea acestora.

Pentru infrastructura administrată de Consiliul Județean, solicităm să se prezinte public o strategie multianuală privind asfaltarea și modernizarea drumurilor din Apuseni astfel încât locuitorii fiecărei comunități să știe într-un mod transparent și corect când vor intra în modernizare drumurile pe care, zi de zi, își rup mașinile și își riscă viața. De asemenea, Alianța USR – PLUS cere alocarea anuală a minim un sfert din bugetul Consiliului Județean Alba pentru modernizarea infrastructurii rutiere, ceea ce ar însemna la un buget al județului de circa 40 de milioane de euro, aproximativ 10 milioane de euro. În prezent, pentru conducerea CJ Alba sunt prioritare cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuielile de personal, care se ridică la peste 23 de milioane de euro, fiind cunoscut faptul că instituția județeană are stabilite printre cele mai mari salarii din țară. Să nu uităm și faptul că instituția județeană a început anul 2020 cu un excedent de peste 26 de milioane de euro, bani pe care nu a fost în stare să îi cheltuiască pentru proiecte precum cele destinate drumurilor din Apuseni.

Vremea poveștilor politice a apus și Consiliul Județean trebuie să treacă de la promisiuni politice la fapte concrete pentru a dezvolta zona Munților Apuseni deoarece, în caz contrar, problemele sociale se vor acutiza, iar comunitățile locale se vor depopula.

Marius Rof, Vicepreședinte USR Alba