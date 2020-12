Marius Lupu, o achiziție inspirată și o super afacere pentru CSO Cugir! Medie incredibilă pentru atacantul de sub Drăgana: mai mult de un gol înscris pe meci

Tudor Șaucă (31 de ani) și Marius Lupu (21 de ani), sunt “gemenii golului” pentru CSO Cugir, cei doi devenind golgheterii Seriei a 9-a din Liga a 3-a în acest sezon, fiecare cu câte 7 reușite! Echipierii grupării de sub Drăgana au strâns, împreună, 14 goluri, adică mai bine de jumătate din totalul celor marcate de “roș-albaștrii” în această toamnă (27, cea mai bună ofensivă a seriei).

În ceea ce-l privește Marius Lupu, atacant venit în iarnă de la LPS Cetate Deva, se poate afirma, fără echivoc, că gruparea cugireană a dat lovitura, punând mâna pe un fotblist tânăr, ce a confirmat imediat, o super afacere pentru CSO! Vârful trupei conduse de Lucian Itu a și punctat la debut, în meciul din martie cu Fotbal Comuna Recea, 1-1, de pe “Arena CSO”, singurul disputat din returul trecut în campionatul înghețat din cauza pandemiei de coronavirus.

*Eficacitate de invidiat!

Și cum cifrele vorbesc de la sine, este firesc să prezentăm randamentul celor doi marcatori cugireni în cele 10 etape. Tudor Șaucă, cel care poartă și banderola de căpitan, a înscris 7 goluri în 8 meciuri disputate (707 minute adunate), lipsind din motive medicale la întâlnirile cu Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, o medie de un gol la aproximativ 100 de minute. În cazul lui Marius Lupu, vorbim despre o eficacitate de invidiat chiar și de către atacanții din marile campionate europene. Acesta a fost pe teren în 6 întâlniri (a absentat în jocurile cu Avântul Reghin și Industria Galda de Jos – din motive de coronavirus – și în confruntările cu CS Hunedoara și Unirea Dej, din pricini de natură medicală). Într-un singur duel nu a înscris (1-0 cu Unirea Ungheni), în rest a strâns 7 goluri în șase confruntări, respectiv 521 de minute, rezultând o medie de un gol la 75 de minute (1,16/ meci)!!! Marius Lupu a marcat câte o dublă în jocurile cu Unirea Alba Iulia (4-1) și CS Ocna Mureș (5-1) și un gol în confruntările cu Sticla Arieșul Turda (2-1), Unirea Alba Iulia (1-0) și Sănătatea Cluj (3-3), ajungând la cota “7” goluri (4 externe) și unul din penalty.

*Originar din Vadu Moților

Promițătorul fotbalist, scăpat aproape incredibil printre degete de CSM Deva, ce a reunțat extrem de ușor la serviciile sale în urmă cu 10 luni, este originar din Alba, din comuna Vadu Moților, însă nu a avut nicio legătură cu fotbalul județean. A plecat la 12 ani la școală la LPS Deva, legându-și destinul timp de 7 ani, de fotbalul de sub Cetate, de la juniori până la echipa mare.

“A fost destul de ciudat, în iarnă, să plec de la echipa unde m-am lansat în fotbal. Nu fusese un tur prea reușit sub comanda antrenorului Ștefan Nanu, nu am dat un randament prea bun, lucrurile nu erau «OK». Am vrut să plec la Cugir, în prima fază nu m-a lăsat și am mers în cantonament centralizat la Geoagiu. După numai trei zile antrenorul s-a răzgândit și mi-a transmis «te dau să joci și apoi te iau înapoi». Atunci mi s-a părut greu să plec, dar s-a dovedit o alegere extrem de inspirată”, este explicația elegantă și cosmetizată pe tema despărțirii de gruparea din județul vecin.

*A marcat contra Cugirului!

În aprilie 2018, a marcat chiar contra Cugirului, în deplasare, în uriașa surpriză numită Metalurgistul Cugir – LPS Cetate Deva, scor 2-3, când amfitrionii se băteau la promovare, dar în acel joc și-au pierdut imbatibiliatea din retur!

“Se poate spune că în această toamnă am traversat cel mai bun sezon din carieră, cu toate că și în urmă cu doi ani am avut o primăvară reușită”, a spus Marius, care-l are idol pe portughezul Cristiano Ronaldo.

“Cugirul m-a ajutat foarte mult, mi-am recăpătat încrederea. Mă simt minunat, parcă joc de când lumea aici și nici măcar cu am venit de un an. Contează foarte mult grupul, în care m-am acomodat imediat”, a mai adăugat fotbalistul ce a împlinit 21 de ani în septembrie, Marius Lupu are numai cuvinte de laudă la adresa antrenorului Lucian Itu, atacantul veteran în vârstă de 42 de ani.

“Este un antrenor de nota 10, am foarte multe de învățat în teren, de la dânsul. Îmi știu calitățile, dar trebuie să muncesc mai mult în continuare, să cresc în timp”, a spus Marius.

Fotbalistul este convins că venirea la Cugir reprezintă o rampă de lansare spre eșaloanele superioare. “De mic îmi doresc să ajung cât mai sus în fotbal, iar pe termen scurt dezideratul meu este să promovăm cu Cugirul în Liga a 2-a. Nu este un obiectiv imediat, scopul nostru este acela de a câștiga fiecare meci care urmează”, a conchis fotbalistul aflat sub contract până vara viitoare cu CSO Cugir.