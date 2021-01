Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: DPL Alba devine o societate tot mai performantă

Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA, unde Consiliul Județean Alba este acționar unic și care activează strict pe piața liberă, devine o societate tot mai performantă. Cu un management complet nou, toți manageri selectați provenind din mediul privat și cu investiții masive, DPL Alba a încheiat anul 2020 cu un profit net de peste 2 milioane lei, veniturile totale fiind de aproximativ 25 milioane lei.

Totodată, suma de 31,10 milioane lei reprezintă restul de executat de la contractele în derulare, contracte obținute prin participare la licitațiile derulate pe platforma publică de achiziții publice SICAP.

În ceea ce privește sectorul de drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean, DPL Alba a reabilitat, în anul 2020, peste 300 km de drum județean, pe baza unui contract de întreținere a infrastructurii rutiere, obținut prin participare la licitația de pe platforma SICAP. Totodată, societatea are în derulare în momentul de față un contract cu CJ Alba pentru întreținerea drumurilor județene pe timp de iarnă (deszăpeziri).

Principalele investiții în anul 2020 au fost (valorile nu conțin TVA):

Sediu administrativ pe str. Al.I. Cuza, nr. 31 – valoare 747.398 lei

teren, în suprafață de 1.600 mp.

suprafață utilă construcție 336 mp P+1E+M

lucrări de renovare/ modernizare, instalații de încălzire și climatizare, instalații electrice, pardoseli, zugrăveli, spațiu de parcare.

Stație betoane cu o capacitate de producție de 45 mc/h – valoare 522.684 lei Autobetonieră Mercedes, capacitate transport 9 mc – 511.507 lei Autobasculantă 8×4 Mercedes, 2buc. -1.029.835 lei Autoturism Dacia Logan MCV, 3 buc – 134.578 lei Răspânditor emulsie, capacitate 1.000 kg – 22.114 lei Lamă pentru zăpadă, 2 buc – 63.306 lei

DPL Alba a fost constituită la data de 26.01.1999. Este o întreprindere publică, cu personalitate juridică română, fiind o societate pe acțiuni, rezultată ca urmare a reorganizării regiei autonome de interes județean.

Societatea este organizată și funcționează în sistem unitar, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, activitatea desfășurându-se în conformitate cu actul constitutiv și cu actele normative in vigoare.

Ca domeniu de activitate, DPL Alba execută lucrări specifice de drumuri și poduri, alături de comercializarea de bunuri și prestarea de servicii. Obiectul principal este dat de construcția, întreținerea, repararea, modernizarea și exploatarea drumurilor și podurilor. În momentul de față, societatea are 136 de angajați.

Actualul Consiliu de Administrație, format din trei membrii neexecutivi, cu un mandat de 4 ani, a fost desemnat prin Hotărârea nr. 3 din 07.05.2019. CA a delegat atribuțiile privind conducerea operativă, gestiunea patrimoniului și a mijloacele materiale și bănești către directorul general, în baza contractului de mandat din data de 21.05.2019, încheiat pe o perioada de 4 ani.