Marius Hațegan: „Tarifele la apă și canal din Alba NU vor crește!”

FOTO| Codul PORTOCALIU de ninsori și viscol din Alba: Pe ce drumuri au intervenit salvatorii și ce case încă nu au electricitate

Instituția Prefectului județului Alba vine cu noi informații în legătură cu dezastrul lăsat în urmă de ninsorile din ultimele zile.

Efecte în urma Codului Portocaliu în județul Alba, 26-27.02.2023

Drumuri cu circulație blocată complet sau parțial, din cauza arborilor căzuți pe carosabil: DN74, DN74A, DN75 și DJ762

Probleme în alimentarea cu energie electrică: 386 PT, cu 22.238 abonați.



Intervenții desfășurate

SDN Alba

▪️ District Salciua a intervenit pe DN 75 pentru îndepărtare pietre și arbori cazuți pe carosabil.

▪️ District Câmpeni a intervenit pe DN 75 in loc.Lupșa și Vadu Moților pentru îndepărtare arbori cazuți pe carosabil.

▪️ District Scărișora a intervenit pe DN 75 pentru îndepărtare arbori cazuți pe carosabil.

▪️ District Abrud a intervenit pe DN 74 in zona Dealu Mare pentru îndepărtare arbori cazuți pe carosabil.

▪️ District Zlatna a intervenit pe DN 74 in zona Dealu Mare pentru îndepărtare arbori cazuți pe carosabil.

SDEE Electrica a intervenit cu peste 80 de electricieni din judetele Alba, Sibiu și Bihor

ISU Alba 27 intervenții, cu 58 de pompieri militari și 6 autospeciale de intervenție și 1 autocamion cu grup electrogen;

IPJ Alba 39 de intervenții cu 22 polițiști și 11 auto;

CLSU-uri 176 de intervenții după cum urmează:

▪️Poșaga – a intervenit în 26 de situații pe DJ80 și DC750F;

▪️Poiana Vadului – a intervenit în 6 de situații pe DC 137, DC33 și DJ750B;

▪️Roșia Montană – a intervenit în 30 de situații pe DJ142, DS5, DC și DN74;

▪️Sohodol – a intervenit în 53 de situații pe DJ750, DC90, DV94, DC167, DC121 și DN75;

▪️Abrud – a intervenit în 4 situații pe DN74, DJ742;

▪️Baia de Arieș – a intervenit în 2 situații pe DC1;

▪️Câmpeni – a intervenit în 4 situații pe DN75, DC141;

▪️Albac – a intervenit în 4 situații pe DC199 și DC200;

▪️Arieșeni – a intervenit în 4 situații pe DC131;

▪️Bistra – a intervenit în în 20 situații pe DN75, DC212, DC145, DC213, DC144;

▪️Vidra – a intervenit în 15 situații le DJ762, DC189 și DC191;

▪️Bucium – a intervenit în 2 situații pe DN74 și DJ107I;

▪️Lupșa – a intervenit în 6 situații pe DN75.

––––––––––-

Situația operativă la această oră (20:00):

Nu mai sunt raportate drumuri naționale și/sau județene cu circulație blocată.

Avarii rețele de alimentare cu energie electrică: 284 PT cu 15.536 utilizatori nealimentați.

– Fenes parțial 6 PT cu 6 utilizatori nealimentați

– Câmpeni parțial 4 PT cu 198 utilizatori nealimentați

– Sohodol 19 PT cu 830 utilizatori nealimentați

– Vidra, Avram Iancu 29 PT cu 1992 utilizatori nealimentați

– Bistra, Campeni parțial 25 PT cu 1233 utilizatori nealimentați

– Poiana Vadului, Horea, 39 PT cu 1880 utilizatori nealimentați

– Roșia Montană 17 PT cu 1061 utilizatori nealimentați

– Ciuruleasa parțial 7 PT cu 346 utilizatori nealimentați

– Abrud parțial cu 4 PT cu 167 utilizatori nealimentați

– Mogoș, Bucium, Ponor Întregalde 32 PT cu 2258 utilizatori nealimentați

– Laz cu 4 PT cu 56 utilizatori nealimentați

– Geamăna 1 PT cu 28 utilizatori nealimenați

– Bistra, Lupșa 25 PT cu 2038 utilizatori nealimentați

– Lupșa parțial 6 PT cu 555 utilizatori nealimentați

– Almașu Mare 2 PT cu 2 utilizatori nealimentați

– Runc 1 PT cu 15 utilizatori nealimentați

– Arieșeni, Gârda, Scărișoara 44 PT cu 1694 utilizatori nealimentați

– Poșaga, Ocoliș, 19 PT cu 1247 utilizatori nealimentați.

SDEE Electrica desfășoară și la această oră intervenții pentru remedierea defecțiunilor, iar grupul electrogen cu o capacitate de 400 KVA din dotarea ISU Alba va fi utilizat la nevoie pentru alimentarea utilizatorilor.