Marele premiu la tragerea Noroc Plus a fost câștigat cu un bilet de la o agenție din Alba Iulia: Ce sumă va încasa câștigătorul

La tragerea Noroc Plus de duminica, 17 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 169.801,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Alba Iulia.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 octombrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 121.247,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Dumbraveni, judetul Sibiu.

La tragere Joker de duminica, 17 octombrie, la categoria a III-a s-au inregistrat trei castiguri a cate 93.946,70 de lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate in Cluj-Napoca, iar cel de-al treilea in localitatea Berca, judetul Buzau.

La tragerea Noroc de duminica, 17 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 68.673,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Suceava.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,43 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,48 milioane lei (aproximativ 502.000 de euro).