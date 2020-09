Majorare cu 1000 de lei a tichetului Rabla. Proiect legislativ aprobat de Senat

Un proiect al programului Rabla se află în ultima fază a procesului legislativ, în Parlament, pentru sprijinirea industriei auto, care a fost grav afectată în timpul pandemiei de coronavirus.

Proiectul spune că statul trebuie să dea cu o mie de lei mai mult la tichetul Rabla, celor care cumpără un model de la Dacia sau Renault, singurii producători de maşini din ţara noastră. Senatul l-a aprobat, fiind prima Cameră sesizată, dar ultimul cuvânt îl vor avea deputaţii.

Programul RABLA CLASIC are în acest an cel mai mare buget de când există, mai exact 405 milioane de lei. Se estimează că va avea şi cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 15 ani, în jur de 60.000 de români.Valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei. Ajunge la 7.500 de lei dacă maşina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km. De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou în RABLA CLASIC de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adăuga la cei 6.500 de lei, în cazul în care este aleasă o maşină cu sistem GPL sau GNC.

SUPER „RABLA CLASIC” ÎN CIFRE: