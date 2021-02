Mai multe locuri de parcare publice în Municipiul Alba Iulia. Anunțul primarului Gabriel Pleșa despre viitoarele investiții

Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, a dezbătut problema locurilor de parcare și a anunțat câteva viitoare proiecte prin care intenționează construcția mai multor locuri de parcare publice.

„Noi va trebui să creem câteva sute sau chiar mii de locuri de parcare într-un timp scurt. Tocmai de aceea, acolo unde aveam documentația înaintată, cum ar fi PUZ-ul aprobat din spatele magazinului Unirea, chiar mâine o să am o întâlnire cu un investitor care a mai făcut astfel de parcări la Cluj și acum face la Deva, probabil printr-un parteneriat public-privat, vom vedea sub ce formă, și vreau cât de repede să realizăm acest lucru chiar în acest an.

Parcarea de lângă noua policlinică, de lângă Spital, unde este o zonă extraordinar de aglomerată, unde este piața volantă acum, o să cedăm terenul pentru folosință gratuită Consiliului Județean care s-au angajat ca până la sfârșitul anului să facă o parcare P+2, P+3, chiar și cu un culoar de intrat direct din zona parcărilor în Spital.

Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean și cu Administratorul Public al Județului și vom face acest lucru. Mai mult, vom demola Columna, totul este să putem acum, să facem o scurtă licitație, când avem buget și să demolăm Columna, deja este în linie dreaptă, în acel loc, categoric va trebui amenajată o parcare.

Mai mult, vreau să duc în continuare expropierea celor care mai au proprietăți în blocul Turturica, să putem demola și acolo și clar acolo mai este un PUZ aprobat în care putem face parcări”, a transmis Gabriel Pleșa, la Radio Unirea FM.