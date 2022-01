Mădălin Voicu revine în Guvern: Ce funcție va ocupa în Ministerul Culturii. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

Albaiulianul Alin Ignat i-a solicitat primului-ministru, Nicolae Ciucă, eliberarea din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei

„Am solicitat prim-ministrului Nicolae Ciucă eliberarea mea din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

După mai bine de doi ani de activitate guvernamentală, ca secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale și consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, plec din această funcție cu convingerea că am lăsat ceva în urmă în serviciul public. Am ocupat funcții de demnitate publică atât timp cât am putut contribui, construi, atât timp cât am putut oferi viziune și soluții pentru problemele oamenilor, muncind cu seriozitate și cu rezultate.

Colegilor mei care își continuă misiunea în zona guvernamentală, le doresc succes în implementarea politicilor liberale în actualul context și, pentru binele României și al PNL, sper să reușească.”, a transmis Alin Ignat în cadrul mediului de socializare.