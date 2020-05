Lucrări pentru implementarea cerințelor ISU la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” și Grădinița cu program prelungit nr.10: Licitație de aproape 600.000 lei

Obiectivul specific al investiției constă în conformarea clădirilor colegiului economic pentru a corespunde standardelor actuale de securitate la incendiu. Principalul obiectiv al D.A.L.I. prezent este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea cerințelor impuse prin avizul de securitate la incendiu pentru clădirile complex comercial si căminul ucenicilor (ce alcătuiesc un singur compartiment de incendiu) .

Necesitatea realizării investiției rezultă din faptul ca in prezent colegiul economic nu deține autorizație de securitate la incendiu. Prin urmare s-a făcut un studiu al situației existente si s-a intocmit un scenariu de securitate la incendiu in care sunt prevăzute masuri constructive si organizatorice pentru prevenirea incendiilor iar in cazul unui incendiu sa fie asigurata securitatea utilizatorilor dar si limitarea si propagarea acestuia.

Prezentul DALI se refera la masurile constructive prin care clădirile vor corespunde prevederilor normativelor si stasurior privind securitatea la incendiu in vigoare.

In urma reabilitării imobilului analizat se va crea un cadru eficient desfășurării activitatilor caracteristice liceului in siguranța in ceea ce privește securitatea la incendiu.

Căminul ucenicilor:

– Realizarea unui planseu din gipscarton rezistent la foc 120 minute peste incaperea in care este centrala termica adiacenta căminului ucenicilor;

– înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire ce trebuiesc schimbate astfel incat sa se deschidă in sensul in care se face evacuarea;

– Pentru separarea caselor de scara se va zidi un gol de geam ce comunica cu interiorul si se vor monta dispozitive de autoinchidere la ușile ce sepaa casa scării de restul clădirii;

– Pentru separarea mansardei de pod se vor placa pereții existenti cu placi de gipscarton rezistent la foc panotaj multiplu astfel incat sa se atinga o rezistenta la foc de 120minute. Golurile de comunicare din acești pereți vor fi protejate cu usi rezistente la foc 45 minute. Planseele peste mansarda se vor aduce la rezistenta la foc de 30 minute prin placarea cu placi de gipscarton rezistent la foc.

• Clădirea se va dota cu iluminat de siguranța.

Complexul comercial:

– înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire ce trebuiesc schimbate astfel incat sa se deschidă in sensul in care se face evacuarea;

– Pentru a preveni propagarea fumului in casa scării se vor monta dispozitive de autoinchidere la ușile ce sepaa casa scării de restul clădirii;

– Se va realiza un canal cu pereți rezistenti la foc din casa scării prin pod pana la nivelul șarpantei unde se va monta un geam de mansarda pentru asigurarea desfumarii casei de scara;

– Scara exterioara se va proteja cu un panou ecranant fata de golurile de la sala de cofetărie, iar tamplaria de la terasa cofetărie va fi rezistenta la foc 15minute;

– Golul de comunicare cu podul se va proteja cu un chepeng rezistent la foc 30 minute;

– Clădirea se va dota cu iluminat de siguranța, instalație de hidranti interiori si instalație de detectare, semnalizare si avertizare la incendii.

Varianta 2

Căminul ucenicilor:

– Realizarea unui planseu din beton armat rezistent la foc 120 minute peste incaperea in care este centrala termica adiacenta căminului ucenicilor;

– înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire ce trebuiesc schimbate astfel incat sa se deschidă in sensul in care se face evacuarea;

– Pentru separarea caselor de scara se va zidi un gol de geam ce comunica cu interiorul si se vor monta dispozitive de autoinchidere la ușile ce sepaa casa scării de restul clădirii;

– Pentru separarea mansardei de pod se vor realiza pereți din multigips rezistenti la foc de 120minute. Golurile de comunicare din acești pereți vor fi protejate cu usi rezistente la foc 45 minute. Planseele peste mansarda se vor aduce la rezistenta la foc de 30 minute prin placarea cu placi de gipscarton rezistent la foc.

– Clădirea se va dota cu iluminat de siguranța.

Complexul comercial:

– înlocuirea ușilor de pe traseele de evacuare din clădire ce trebuiesc schimbate astfel incat sa se deschidă in sensul in care se face evacuarea;

– Pentru a preveni propagarea fumului in casa scării se vor monta dispozitive de autoinchidere la ușile ce sepaa casa scării de restul clădirii;

– Se va realiza un canal cu pereți rezistenti la foc din casa scării prin pod pana la nivelul șarpantei unde se va monta un geam de mansarda pentru asigurarea desfumarii casei de scara;

– Sevor zidi cu zidărie de BCA golurile adiacente scării exterioare.

– Golul de comunicare cu podul se va proteja cu un chepeng rezistent la foc 30 minute;

Clădirea se va dota cu iluminat de siguranța, instalație de hidranti interiori si instalație de detectare, semnalizare si avertizare la incendii .

Colegiul economic „Dionisie Pop Martian” este una din școlile de invatamant liceal cu tradiție din Alba Iulia cu o oferta educaționala actuala si un număr mare de elevi ce frecventează anual cursurile. Conform legislației in vigoare clădirile avand destinația de invatamant cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 150mp se supun avizării si autorizării privind securitatea la incendiu.

Grădinița cu program prelungit nr.10

Având in vedere faptul ca imobilul este dotat cu instalații de stins incendiu cu hidranti interiori, la cererea beneficiarului, aceasta se va inlocui.

Instalația de stins incendiu cu hidranți interiori se compune dintr-o rețea ramificată de conducte la care sunt racordați hidranții de incendiu cu furtune plate, amplasați astfel încât fiecare punct al clădirii sa fie stropit de un jet avand un debit de apa de minim 2.51/s. Raza de acțiune luata in calcul la poziționarea hidrantilor este de 20m.

Alimentarea rețelei de hidranți interiori se face din rețeaua exterioara de alimentare cu apă pentru hidranți exteriori. Fiecare hidrant va conține cate o țeava de refulare universala prevăzută cu robinet cu ajutaj 013 mm si furtun plat avand o lungime de 20m. Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său si dispozitivele de refulare a apei, se montează intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidărie, la inaltimea de 0,80 m … 1,50 m de la pardoseala finita. Cutiile trebuie prevăzute cu o usa si pot fi echipate cu o încuietoare.

Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care sa poata fi spart cu ușurința. Robinetul de inchidere cu supapa înșurubat pana la refuz trebuie in asa fel poziționat ca sa permită ramanerea a cel puțin 35 mm spațiu liber in jurul diametrului exterior a rotii de manevra. Dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal.

Acesta trebuie sa poata fi spart cu ușurința, fara a exista riscul de a lașa bucăți sau corpuri ascuțite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Ușile cutiilor trebuie sa se deschidă cu minimum 170° pentru a permite furtunului sa fie mișcat liber in toate direcțiile. Conductele de alimentare a hidrantilor vor fi din țeava de otel zincat.