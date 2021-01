Lucrări pentru amenajarea Râului Ampoi și afluenților și a podurilor și podețelor de acces pentru cetățenii din Zlatna: Undă verde din partea APM Alba

APM Alba a dat undă verde pentru lucrări de amenajare a râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna, râul Ampoi și afluienții Valea Trâmpoiele, Valea Vâltori, Valea Mică, Valea Galați, Valea Feneș, din județul Alba.

Viiturile repetate de pe râul Ampoi și de pe afluenți au produs inundații, eroziuni puternicea malurilor, modificarea continuă a albiilor cursurilor de apă, distrugerea podurilor și podețelor de acces.

Având în vedere cuantumul pagubelor înregistrate și posibilitatea producerii unor noi pagube, lucrările de amenajare a albiei râului Ampoi și a afluenților săi din zona orașului Zlatna sunt necesare și oportune.

Proiectul prevede: reamenjarea unui număr de 41 poduri și 52 podețe de acces riverani și punerea în siguranță a podurilor RV 3 (Bloria) și RV 4 de pe pârâul Trâmpoiele prin execuția unei apărări de mal.

Podurile și podețele de acces riverani vor fi amplasate în albia minoră a râurilor Ampoi Trâmpoiele, Vâltori, Valea Mică, Galați și Feneș, pe terenuri proprietate astatului în administrarea A.N.A.R.

Toate construcțiile vor avea aceeași soluție construcțivă, diferă doar dimensiunile: infrastructură din beton iar suprastructura alcătuită din grinzi monobloc joantive cu armătură preîntinsă aderentă; racordurile cu terasamentele sunt prevazute cu aripi monolite din beton armat.

În funcție de înălțimea grinzilor prefabricate utilizate cele 41 poduri pot fi grupate în 3 categorii constructive:

Poduri cu suprastructura realizată cu grinzi din beton armat monobloc cu secțiunea I având h=0,93m și L=21m: podurile RV1 (Valea Mică) și RV2 (Pătrângeni) pe râul Ampoi aval Zlatna

Poduri cu suprastructura realizată cu grinzi din beton armat monobloc cu secțiunea I având h=0,80m și L=16m sau L=18m: Podurile RV1 și RV3 L=16m Râu Ampoi,amonte Zlatna, aval priză și RV2 și RV4 L=18m Râu Ampoi, amonte Zlatna, aval priză

Poduri cu suprastructura realizată cu grinzi din beton armat cu secțiunea I având h0,42m și L=6m; 8m; 10m sau 12m: Podurile: RV1÷RV5, RV7÷RV11L= 10m Râul Ampoi, amonte Zlatna amonte priză; RV13 L= 8m Râu Ampoi, amonte Zlatna amonte priză RV1÷RV7 L= 8m Râu Trâmpoiele; RV1÷RV3 L= 12m Râu Vâltori; RV1÷RV9 L= 6m Valea Mică; RV1÷RV3 L= 10m Râu Galați;RV1÷RV2 L= 10m Râu Feneș.

Pentru accesul riveranilor în propriile gospodării a fost stabilită realizarea unui număr de 52 podețe de acces care se vor executa pe râurile Feneș, Vâltori, Galați și Valea Mică.

Podurile RV3 și RV4 se vor realiza în marginea estică a satului Trâmpoiele, primul pentru a asigura accesul în cartierul Bloria iar al doilea pentru circulația oamenilor, vehicolelor și animalelor în interiorul localității.