Lucrări de reparatii și înlocuire a elementelor de siguranță pe străzile din Alba Iulia: Primăria a lansat procedura de atribuire

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat procedura de atribuire a contractului de achiziții lucrări de reparatii / înlocuire a elementelor de siguranță din zona drumului – parapete metalic de siguranță pe străzi din municipiul Alba Iulia.

Sistemele de siguranță din zona drumului – parapete de siguranță marginal, au rolul de a diminua cat se poate de mult urmările accidentelor. Acestea se aplica pentru:

– protecția pietonilor si biciclistilor, a clădirilor si altor construcții din zona de siguranță a drumului;

– la protecția pasagerilor autovehiculelor in urma părăsirii pârtii carosabile, de exemplu in caz de răsturnare sau in caz de coliziune cu obstacolele situate pe marginea pârtii carosabile.

În municipiul Alba Iulia există sisteme de siguranță pasivă de tipul parapete de siguranță marginal de tip semigreu si greu, montate pe stâlpi cu talpă pe postament din beton, în zona marginală a drumului.

Lucrările si operațiunile specifice pentru realizarea obiectului prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

– înlocuire si montare parapete metalice pe sectoarele de drum in care acestea nu mai exista sau au fost deteriorate:

– demontare parapeti deteriorati si înlocuirea lor cu parapeti noi (de aceeași forma, dimensiune si material);

– montare parapeti direcționali;

– completarea elementelor lipsa;

– completarea șuruburilor la sistemele de prindere si innadire.