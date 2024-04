Lucrări de modernizare la nouă străzi din localitatea Sâncel: Primăria comunei a cerut acordul de mediu la APM Alba

Aproape 2 kilometri de străzi urmează să fie modernizate și reabilitate în comuna Sâncel. Primăria a cerut acordul de mediu de la APM Alba pentru proiectul finanțat din bugetul local.

„Este un proiect pe care l-am inițiat în primăvara acestui an, finanțarea fiind din bugetul local. În urma lucrărilor de canalizare, drumurile sunt într-o stare în degradare, de aceea am considerat necesară asfaltarea acestor drumuri. În lucru mai avem și un proiect care o să asfaltăm încă trei străzi, prin proiectul Anghel Saligny. Proiectul acesta aduce un plus de valoare locuitorilor comunei noastre prin fluidizarea traficului, prin eliminarea prafului și a deplasării greoaie în timp ploios. Cu siguranță cetățenii din Sâncel se vor bucura de acest proiect. Dacă obținem cu viteză avizele, noi într-o lună jumătate am putea face procedura de achiziție,” a declarat Ilie Frățilă, pentru ziarulunirea.ro.

Drumurile care vor beneficia de lucrări de modernizare sunt: Str. Nicolae Bălcescu 763 metri, str. Cimitirului 1 200m, str. Cimitirului 2 120 m, str. Cloșca 97m, str. Crișan 58 m, str. Gheorghe Doja 251 m, str. Horea 228m, str. Morii 129m și str. Corneliu Copoșu 145m.

Conform documentației, proiectul are următoarele obiective:

– lungime străzi modernizate – 1991

– reparații șanțuri pereate proiectate

– podețe tubulare

– rigolă carosabilă descărcare șanțuri

– accese la proprietăți

– aducere la cotă cămine vizitare

– parapete flexibil.

Drumurile vor avea 4 cm strat de uzură din BA 16, 5cm strat de legătură BAD 22, 15 cm strat de bază piatră spartă, 35 cm strat de fundație din balast.

Proiectul se dorește să fie realizat în 12 luni de la implementarea acestuia.

