LPS Sebeș, victorii în deplasare cu Gloria Bistrița! La Under 17, echipa din „Arini” este lider

Victorii importante în deplasare cu Gloria Bistrița-Năsăud, pentru LPS Sebeș, la Under 17 echipa din „Arini” preluând șefia Seriei 9 la finele etapei a 9-a, după victoria din derby-ul primelor două clasate.

A fost o rundă în care conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș au câștigat pe linie, în deplasările de la Tg. Mureș și respectiv Bistrița.

Miercuri, în Cupa României, de la ora 12.00 și respectiv 14.00, este în „Arini” dubla cu CSM Unirea Alba Iulia, iar runda viitoare LPS Sebeș va sta.

*Under 19, Gloria Bistrița-Năsăud – LPS Sebeș 0-2 (0-1), au marcat T. Fleacă (18), Ghibu (90+1). Antrenorul Cosmin „Coco” Groza a mizat pe: Groza – Fălămaș, Avram, Ghibu, Roșu, Țălnar, Șerb, Crețu, T. Fleacă, Nistor, Buhazi; au mai jucat Băcăințan, Morariu, Alb, Oancea, Ganga (rezervă Boca). După a doua victorie la rând, LPS are 13 puncte (golaveraj 15-23) și a urcat pe locul 6 (unul de play off) în Seria 9, condusă de CSM Unirea Alba Iulia cu maximum de puncte.

*Under 17, Gloria Bistrița-Năsăud – LPS Sebeș 0-3 (0-1): Zoicaș (23), Hudrea (59), Todea (74), LPS Sebeș (cu un meci mai mult) și-a depășit oponenta și a urcat pe prima poziție, cu 20 puncte (golaveraj 29-12). Formula lui Doru Oancea i-a cuprins pe Similie – Davel, Cosma, Vintilă, Moise, Alisie, Cristea, Rădac, Zoicaș, Hudrea, Todea; au mai intrat Ghitan, Hațegan, Popoviciu, Istrate, Ursu.