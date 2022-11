Lovitură pentru tinerii români care vor să studieze în Marea Britanie: Guvernul britanic le-ar putea interzice să urmeze cursuri în țara lor, în anumite condiții

PENSII 2023: Ce categorii de pensionari vor avea cele mai multe ajutoare. Ce va oferi statul, pe lângă pensii mai mari

După aproape jumătate de an de replici acide şi promisiuni, politicienii au ajuns la un acord în privinţa majorării pensiilor. Creşterea este mai mică decât rata inflaţiei, de 12,5 procente şi se va aplica de la 1 ianuarie 2023.

În funcţie de venituri, vârstnicii vor primi și ajutoare financiare să își plătească facturile la energie şi să îşi cumpere alimente.

Bani în plus vor primi și veteranii și văduvele de război, iar alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației.

De la începutul anului, punctul de pensie va crește cu 12,5% pentru toții pensionari din România. Noua valoare a punctului de pensie va fi de 1.784 de lei.

La fel cum s-a întâmplat și în acest an, autoritățile vor acorda și în 2023 cardurile sociale pentru alimente de strictă necesitate, în valoare de 250 de lei. Voucherele vor fi alimentate cu bani la fiecare două luni și vor fi date persoanelor cu pensii mai mici de 1.700 de lei.

În plus, în funcție de cuantumul pensiilor, autoritățile vor acorda diferențiat, de două ori pe an, și un sprijin financiar: 500 de lei la începutul anului și alți 500 în toamnă, pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei.

Patru sute de lei, pentru pensionarii cu pensii între 1.501 lei și 2.000 de lei, suma acordată tot de două ori pe an şi respectiv, de două ori câte 300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Banii se vor acorda în ianuarie și septembrie.

Pe lângă aceste sume, autoritățile au anunţat și ajutoare pentru plata facturilor la energie. Toți pensionarii trecuţi de 60 de ani și cu pensii mai mici de 2.000 de lei vor primi un alt sprijin de 1.400 de lei. Suma va fi împărțită în două tranșe, de câte 700 de lei, pentru a acoperi cheltuielile din această iarnă și lunile reci din sezonul următor.

Practic, potrivit calculelor, cele mai multe ajutoare le vor primi pensionarii cu venituri mici

Să luăm exemplul unui cetățean cu o pensie de 1.000. De la 1 ianuarie, pensia va crește la 1.125 de lei. Pe lângă această majorare, va primi un ajutor de 700 de lei, pe care îl poate folosi ca să își plătească facturile la electricitate și încă un plus, de 500 de lei, bani cash. Aceste ajutoare vor fi date de două ori pe an, în ianuarie și septembrie. În plus, pensionarul va putea să își cumpere, la fiecare două luni, și alimente de strictă necesitate, cu ajutorul cardului social, în valoare de 250 de lei. La final, tragem linie, și vedem un plus de aproape 1.500 de lei în ianuarie, când primeşte toate tipurile de sprijin.

Ajutoarele scad însă pentru pensionarii cu venituri mai mari

De exemplu, pensionarii care au pensii până în 2.000 de lei, vor primi aceeași majorare a punctului de pensie de 12,5%, iar în cazul lor pensia va crește cu cel mult 250 de lei. Tot ei ar urma să primească ajutoarele sociale de 700 și 400 de de lei, bani acordați de două ori pe an pentru plata facturilor. În schimb, pentru această categorie, nu se mai acordă voucherele sociale de 250 de lei.

Cât despre cei cu pensii de peste 3.000 de lei, li se aplică doar creșterea punctului de pensie, adică 375 de lei, lunar.

Şi alocațiile de stat pentru copii vor fi actualizate cu rata inflației, persoanele cu handicap ar urma să primească a treisprezecea indemnizație, iar veniturile pentru veteranii și văduvele de război vor fi actualizate cu rata inflației, începând din 2018 – ceea ce înseamnă, spun guvernanții, o creștere de 30%.

26 de miliarde de lei din bugetul de anul viitor al ţării vor fi alocate astfel pentru pensii şi ajutoare.