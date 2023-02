Lovitură dură pentru români! Prețul lemnului de foc va exploda

Potrivit președintelui Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”, Silviu Geană, guvernanța corporativă și separarea activității de comercializare de cea de serviciu public la Romsilva vor avea drept consecință o explozie a prețurilor la lemnele de foc pentru populație

Proiectul de lege care introduce guvernanța corporativă la toate companiile de stat, inclusiv la regiile autonome, este extrem de periculos, atrag atenția sindicaliștii din Silvicultură.

Principalul scop al guvernanței corporative este maximizarea profitului, iar sindicaliștii au propus Guvernului, ceea ce se întâmplă în toate țările europene și statele membre ale OCDE, ca managementul care se aplică la păduri să fie managementul forestier durabil, singurul în măsură de a realiza un echilibru între funcțiile socială, ecologică și economică ale pădurii.

”Separarea activităților de ordin public de cele comerciale vor duce la imposibilitatea de a susține financiar activitățile necesare pentru plantare, pentru paza pădurilor, pentru menținerea stării fitosanitare. Nu cred că se vor privatiza pădurile, pentru că nimeni nu are nevoie de suprafețele respective, însă ochii băieților deștepți sunt ațintiți pe comercializarea lemnului din România, pentru că pădurile proprietate publică a statului generează o recoltă de 10 milioane de mc lemn anual. Băieții deștepți au intrat și în zona de energie și se vede ce s-a întâmplat, prețurile le fac alții, poporul doar plătește”, a declarat Silviu Geană, președintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”. Acesta avertizează că prima consecință va fi și aici majorarea prețurilor la materialul lemnos, inclusiv la lemnele de foc pentru populație.

Romsilva administrează 3,1 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului, ceea ce reprezintă 48% din fondul forestier național, la care se adaugă 1,1 milioane de hectare păduri care aparțin altor proprietari, pentru care regia statului asigură serviciile silvice și administrarea. În plus, Romsilva înregistrează an de an profit și este un contribuabil major la bugetul de stat, unde varsă 90% din profit. Toate activitățile care se efectuează în pădure, de la lucrările premergătoare instalării puieților, la plantarea puieților, regenerarea, îngrijirea pădurilor, selectarea și evaluarea calitativă și cantitativă a produselor lemnoase sunt activități tehnice, semnalează silvicultorii.

”Dacă se decide externalizarea comercializării materialului lemnos se va ajunge la intermediari și nu poate fi deloc de bun augur în condițiile în care peste 3 milioane de locuințe din această țară se încălzesc cu lemn de foc.

Din păcate, lemnele de foc s-au scumpit în anul 2022 și în 2023, poate și printr-o nefericită plafonare a prețului, care nu și-a atins obiectivele, pentru că în zonele în care era sub plafon s-a mărit, iar în zonele în care prețul era peste plafon s-au blocat vânzările”, ne-a precizat președintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”, Silviu Geană. Potrivit acestuia, divizarea activităților de serviciu public de cele comerciale va pune în pericol administrarea proprietății publice a statului prin neasigurarea resurselor necesare gestionării durabile și unitare a pădurilor. Implicit, va duce la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă din zona asta de administrare, exploatare, transport, prelucrare, dă naștere unui impact socio-economic uriaș, care nu a fost evaluat. Totodată, poate conduce la o majorare a cheltuielilor statului român, iar pe partea cealaltă, la o diminuare a veniturilor la buget.

sursa: bugetul.ro