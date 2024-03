LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 MARTIE : 491 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA DN Agrar Group S.R.L. SECRETARA 1 0258818115

ALBA IULIA ADAM BUSINESS SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0741161741

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C. NOMACONS DUO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 [email protected]

ALBA IULIA MILAN CONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0731534954

ALBA IULIA MARC AS PAN SRL PATISER 1 0358103516

ALBA IULIA S.C. NOMACONS DUO SRL SAPATOR MANUAL 2 [email protected]

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 [email protected]

ALBA IULIA SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL AGENT DE SECURITATE 2 [email protected]

ALBA IULIA SC ROMANIAN SECURITY SYSTEM SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 2 [email protected]

ALBA IULIA DETALIU INVEST SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0741402985

ALBA IULIA BLUE GAL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

ALBA IULIA TERRA ASTER SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0258814312

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0730735735

ALBA IULIA BLUE GAL S.R.L. BUCATAR 2 [email protected]

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0738099438

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 [email protected]

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL CONTABIL 2 0723278582

ALBA IULIA SC Hermes BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA CONSAMA TEAM SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0744799375

ALBA IULIA KSA T&T PANORAMA S.R.L LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA KSA T&T PANORAMA S.R.L LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. MASEUR 3 0723278582

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL MASEUR 3 0723278582

ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL Receptioner medical 2 0723278582

ALBA IULIA MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA SUPRAVEGHETOR MUZEU 1 0258813300

ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0745398871

ALBA IULIA FODO LAND SRL AMBALATOR MANUAL 1 0747085584

ALBA IULIA INSTALATORUL SA CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258817049

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 3 0369454980

ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA SUPRAVEGHETOR HOTEL 1 [email protected]

ALBA IULIA LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL INGINER TOPOGRAF 1 0740339232

ALBA IULIA MUZEUL NATIONAL AL UNIRII ALBA IULIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258813300

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA KSA T&T PANORAMA S.R.L MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

ALBA IULIA FAMILY ERGA OMNES S.R.L. VÂNZATOR 1 0747023455

ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0751124982

ALBA IULIA MASPEX ROMANIA SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 751204066

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0745579857

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0745579857

ALBA IULIA DIDA DISCOUNT SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0730038169

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL SEF SCHIMB 1 0732133794

ALBA IULIA DIDA DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 0730038169

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0745579857

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR OSPATAR 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0728968129

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 1 0728968129

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922

ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0788364937

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0372133729

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER ELECTRICIAN 1 0732133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 3 0372133794

ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL INVATATOR 1 0744627922

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0753257913

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0753537947

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115

ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR 1 0744627922

ALBA IULIA SKOMET SRL REPREZENTANT COMERCIAL 3 0722839727

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 2 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 4 0372133794

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0787446998

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. AJUTOR BUCATAR 3 [email protected]

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 6 0369454980

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER PRODUCTIE 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. SEF SCHIMB 1 0790229959

DRÂMBAR TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0731500715

IGHIU ROMWEST EURO SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 [email protected]

OARDA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PEDAGOG SOCIAL 2 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 3 [email protected]

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

AIUD AIUDPLANT POM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741093484

AIUD GLERUPS RO. SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0771607880

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861873

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0746784785

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 3 0258863552

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

BUCERDEA GRÂNOASĂ GLISS ELLA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0728270149

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0744292256

CETEA SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0744292256

CIUMBRUD ROBY SI ERY CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0741946730

GALDA DE JOS ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0736777388

GALDA DE JOS ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 7 0736777388

STREMŢ PRO EL TYM S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0773865892

TEIUŞ SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL SEF SCHIMB 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0258711623

BLAJ S.C.D.V.V POMICULTOR 1 0258711623

BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD AVETRANS SPEDITION S.R.L. AGENT CURIER 1 0746588398

ABRUD DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ SEF DISTRICT CAI FERATE, PODURI, DRUMURI 1 [email protected]

ABRUD S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 [email protected]

ABRUD MOLDOVAN CARMANGERIE SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0747051900

ABRUD JAMYABRUTTUS S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0751151297

ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538

ARIEŞENI SAM-ATV SRL ÎNSOTITOR GRUP TURISTIC 1 0743460049

ARIEŞENI VIRCIUMARYNYC S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

ARIEŞENI DORIN PETRUSE SPEDITION SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 [email protected]

AVRAM IANCU S.C. WYOWOOD PRO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0762335188

BAIA DE ARIEŞ S.C.KAGER CONSTRUCT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743334044

BISTRA SC DARIA CIMPENI SRL DULGHER RESTAURATOR 2 [email protected]

BISTRA LUP ELENA „AGRO BISTRA” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 3 [email protected]

BISTRA CRIS BISTRA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 [email protected]

BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0742984175

BISTRA APUSENI PRODUCTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0741078145

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

CÂMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0752066296

CÂMPU GOBLII CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0752066296

CIURULEASA MARIO&MARA GGE FOREST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0767491274

GÂRDA DE SUS DOBRA IOAN COSMIN „FERMA GÎRDA” PFA ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0766445980

GÂRDA DE SUS CODROM FOREST SRL FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 2 0745991236

HOREA S.C. PANRO HOREA S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0736370022

MĂNĂSTIRE BEST BUILDING SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1 [email protected]

MĂNĂSTIRE BEST BUILDING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

MĂTIŞEŞTI VALY COSTEA SMART S.R.L. OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 0769046740

POIANA VADULUI S.C. AND VAS CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 [email protected]

POŞAGA DE JOS ELECTRO PAN ARDEAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0749938118

SĂLCIUA SC EFES DAVID SRL BRUTAR 1 0740019310

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

VÂRTOP S.C.ABIEL ABIRA SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]

VIDRA MARIUS THE BARBER CONCEPT S.R.L. COAFOR 1 [email protected]

VIDRA S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 3 [email protected]

VIDRA MARIUS THE BARBER CONCEPT S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

ZLATNA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 [email protected]

ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. MECANIC UTILAJ 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 1 0774600834

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0774600834

OCNA MUREŞ IREN&IMRE S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0752155225

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0749153926

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

UNIREA SC AKATURK SRL ZIDAR PIETRAR 2 0745891837

UNIREA KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

UNIREA KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRĂM MUNTYAN S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 2 [email protected]

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 0757833709

SEBEŞ ELECTROTIMEIA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 5 0721080449

SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES INSPECTOR ISCIR 1 0258806442

SEBEŞ SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 2 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 0258735555

SEBEŞ SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258735555

SEBEŞ TEHNO VEST SRL AMANETAR 1 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 5 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 [email protected]

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0752822534

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 0758212400

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603

SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS SEBES S.R.L. REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR-CONTABILITATE 1 0724232863

SEBEŞEL TODORAN FLORIN CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

VINŢU DE JOS ONELIFT ASCENSEUR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS ONELIFT ASCENSEUR SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 [email protected]

