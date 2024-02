LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 20 FEBRUARIE 2024: 383 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

26 februarie: „English 4 Kids – Clubul de engleză”, revine la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. Tema de luni, „Welcome to my house” Luni, 26 februarie 2024, La Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba reîncepe proiectul 3.10 English 4 Kids – Clubul de engleză. Proiectul se desfășoară sub forma unui club de limbă și civilizație engleză […]