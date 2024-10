LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 2 OCTOMBRIE 2024: 403 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0258819254

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 20 0258813703

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0258813703

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0258813703

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 0723536565

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL INGINER MECANIC 5 0723536565

ALBA IULIA ADAMS SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA MATIN MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258811410

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 5 0723536565

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0723536565

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 5 0723536565

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0723536565

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA DISKONT ROMTRADE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0747112019

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL BUCATAR 2 0770901090

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0770901090

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL SOFERI DE AUTOCAMIOANE SI MASINI DE MARE TONAJ 4 0770901090

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 4 0770901090

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT AGRICOL 1 0770901090

ALBA IULIA DENY LOOK SRL BUCATAR 1 0742046001

ALBA IULIA FUNKY FARMHOUSE PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0757864450

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258810549

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0258810549

ALBA IULIA SC ALBACOM BIZ SRL AMBALATOR MANUAL 2 0749109677

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0726267976

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0744654454

ALBA IULIA FLORIDA GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0752306706

ALBA IULIA APULUM SA SUDOR 2 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 2 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 2 0731489087

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0726267976

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0726267976

ALBA IULIA MATIN MAIER SRL CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 1 0258811410

ALBA IULIA ALL WOODEN EXPERT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0740236160

ALBA IULIA PAM APUSENI SRL BRUTAR 1 0743044517

ALBA IULIA LACTALIS ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0723853942

ALBA IULIA HASA CORINA EMILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0746584089

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania EXPERT INFORMATII PENTRU AFACERI 4 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania SPECIALIST RELATII SOCIALE 8 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 4 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania MANAGER FINANCIAR 4 0258811170

ALBA IULIA Asociatia Pakiv Romania ASISTENT MANAGER 4 0258811170

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0758800134

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0758800134

BARABANT EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0741186751

CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0720517964

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0745353599

OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218

OARDA ELIT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0721367218

OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE 1 0721367218

OARDA ELIT SRL FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 1 0721367218

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218

OARDA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0721367218

OARDA ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0721367218

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 0268334163

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 0268334163

AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729

AIUD MEDMA CLINIC SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0358112254

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0771294102

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX KINETOTERAPEUT 1 0771294102

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0771294102

AIUD ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0786133402

AIUD SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”OCNA MURES ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258871141

AIUD ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR FEMEIE DE SERVICIU 2 0788364937

AIUD VANGAO S.R.L. CARTONAGIST 3 0740903545

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0788988333

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543

BISTRA KYDLET SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0747549115

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0258771839

CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

CARPINIS S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0752941205

GARDE COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748420302

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0721367218

CUGIR ELIT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0721367218

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2 0721367218

CUGIR PATISERIE ȚUPI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0758357608

SIBOT SIPIGFERM S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES C B ELECTRIC SRL – Ocna Mureș MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0264365865

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 6 0729399259

PETRESTI STEIN KONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0788595992

SASCIORI EMAAR EXPERT CONSTRUCT FVL SRL BARMAN PREPARATOR 4 0753998717

SEBES CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBES TRANS IVINIS CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0258/73234

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. STIVUITORIST 5 0727897625

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE 3 0727897625

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0727897625

SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL FREZOR UNIVERSAL 1 0358401269

TONEA LARRY CORY VERMESSUNGEN SRL TEHNICIAN CADASTRU 1 0748846099

VINTU DE JOS BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0744380676

