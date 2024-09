ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 septembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 septembrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat instalator treapta II în cadrul Compartimentului Administrativ.

Condiţiile specifice de participare la concursul de instalator sunt:

• școală profesională

• diplomă sau curs de calificare instalator

• autorizație fochist

• vechime 20 de ani.

Proba practică va avea loc în data de 21 octombrie 2024, ora 10:00 la sediul muzeului, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 11 octombrie 2024, ora 16:00, la Compartimentul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Unitatea Militară 02213 Sebeș, județul Alba

Un post vacant de Referent de specialitate gr. I în Compartimentul documente clasificate din Structuri de Sprijin Decizional, studii Superioare, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.

Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea atribuțiilor specifice în cadrul Compartimentului documente clasificate.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul și/sau la sediul U.M. 02213 Sebeș, telefon 0258 731905, email [email protected].

*Spitalul Municipal Aiud, județul Alba

SPITALUL Municipal Aiud , în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatorului post vacant :

– 1 post vacante , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie in cadrul Compartimentului Pediatrie

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant de medic, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 int.192.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de 1 normă îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 (unitate structură), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 8.11.2022:

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR

Nivelul postului: FUNCȚIE DE EXECUȚIE

Compartiment: ADMINISTRATIV

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână

Perioadă: NEDETERMINATĂ

*Municipiul Sebeș

1post- Inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul Patrimoniu și Coordonare Asociații de Proprietari- aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sebeș

Probele stabilite pentru postul de Inspector de specialitate, gradul IA sunt: proba scrisă și interviul.

Condiţii de participare pentru postul de Inspector de specialitate, gradul IA scos la concurs:

– Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din HG nr.1336/2022 și cerințele specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit. a-g și alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

– Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă,

– vechime înspecialitatea studiilor – minim 5 ani.

*Primaria mun. Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A,

organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată,

în data de 21 octombrie 2024, ora 10.00, probă scrisă, după cum urmează:

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia

Serviciul public de asistență medicală

-1 Post de asistent medical, gradul principal, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 325901;

-Studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;

-Certificat de grad principal;

-Certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

-Adeverință de participare la concurs emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

-Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi o probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*Spitalul Municipal Blaj

– 1 post temporar vacant- asistent medical de farmacie (S/SSD/PL) durată determinată.

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical de farmacie (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea farmacie;

– certificat de membru al OAMGMAMR

– avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical sau adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Anunţul de concurs se afişează la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.16 si pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro, unde se publică si tematica de concurs si bibliografia.

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

*Spitalul Municipal Blaj

– 7 posturi vacante – asistent medical generalist (S/SSD/PL) – durată nedeterminată;

– 4 posturi temporar vacante- asistent medical generalist (S/SSD/PL) durată determinată.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a învățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru al OAMGMAMR

– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical sau adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Anunțul de concurs se afișează la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr.16 si pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro, unde se publică si tematica de concurs si bibliografia.

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia

Direcția tehnică, dezvoltare

Serviciul utilități publice și întreținerea clădirilor publice

-1 Post de muncitor instalator, pe perioadă nedeterminată, studii M, treapta I – cod COR 712612;

-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în specializarea instalator;

-Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani.

Concursul va consta într-o probă practică şi o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de muncitor instalator, este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*Primăria Oraşului Cugir, judeţul Alba

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir – Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : șef formație/coordonator muncitori-1 post .”

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: șef formație/coordonator muncitori -1 post .”

STUDII ADMISE:

– Studii: medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională;

– vechime/experiență – minimum 5 ani;

– posesor permis de conducere categoriile : B;

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia și fișa postului de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE DRĂGAN, GALDA DE JOS

Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan” Galda de Jos organizează la sediul său din localitatea Galda de Jos, nr. 247, Judeţul Alba , concurs de recrutare în data de 15 octombrie 2024 – proba scrisă – pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

I. 1 post cu 0,5 normă de INGRIJITOR Școală, cu program de lucru de 4 ore/zi ( 20 de ore/săptămână), la structura Gradinița cu program Prelungit Galda de Jos;

II. 2 posturi de ÎNGRIJITOR Copii, cu program de lucru de 8 ore /zi (40 de ore/săptămână), la Creșa Galda de Jos

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

– studii medii;

– cunoașterea normelor PSI și SSM;

– curs de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igienă;

– disponibilitate la un program flexibil și, eventual, prelungit;

– să aibă domiciliul pe raza comunei Galda de Jos.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității organizatoare, situat în comuna Galda de Jos Strada Principală, nr. 247, Județul Alba, la secretariat, tel. 0258.846123, e-mail: [email protected], persoană de contact Daniela Pușcău.

Prezentul anunț este postat la sediul organizatorului și pe site-ul: https://scoalagalda.ro/.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș, județul Alba

Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează în data de 08.10.2024, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea a funcției contractuale temporar vacante de :

1. ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 post, compartimentul Protecția și consilierea psihosocială a copilului (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână); – temporar vacant

Probele stabilire pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul

Condiții specifice

– Studii : superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Asistență socială;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an vechime.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact : Pascal Andra Iulia.

*Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba

1 post de mașinist la mașini pentru terasamente, la formația mecanizare, din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 7A sau la numărul de telefon 0258/833356, interior 3106, persoană de contact: Mihaela Marcus – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor. Pe site-ul institutiei: http://mures.rowater.ro/despre-noi/cariera/concursuri-ocupare-posturi/

*Şcoala Gimnazială Doștat, județul Alba

Şcoala Gimnazială Doștat, cu sediul în Comuna Doștat, sat Doștat nr. 235, județul Alba, C.U.I.: 12917180, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuție

2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura personal administrativ

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: debutant

4. Numărul de posturi: 0,5

5. Durata timpului de lucru: 4 ore/zi, 20 de ore/săptămână

Condiţii specifice de participare la concurs:- studii primare.

– vechimea poate constitui un avantaj;

– permis de conducere categoria B.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOȘTAT

Şcoala Gimnazială Doștat, cu sediul în Comuna Doștat, sat Doștat nr. 235, județul Alba, C.U.I.: 12917180, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuție

2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: debutant

4. Numărul de posturi: 0,5

5. Durata timpului de lucru: 4 ore/zi, 20 de ore/săptămână

Condiţii specifice de participare la concurs:- studii primare.

– vechimea poate constitui un avantaj;

– permis de conducere categoria B.

*Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, județul Alba

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Jud.Alba, loc.Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6, email: [email protected]

DENUMIREA POSTULUI: Director medical

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată de patru ani.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Jud.Alba, loc.Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6, email: [email protected]

DENUMIREA POSTULUI: Director medical

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată de patru ani.

Relatii suplimentare privind continutul dosarului de concurs, bibliografia si teme propuse pentru proiectul de specialitate se pot obtine la sediul unitatii din str. Ecaterina Varga, nr.6, compartiment Resurse Umane sau la telefon 0258/861306, interior 120, persoană de contact ec. Costan Dana si pe site-ul spitalului http://www.spitalpneumoftiziologieaiud.ro

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, județul Alba

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, anunţă concurs în data de 15.10.2024 ora 10:00 proba scrisă şi interviu in data de 18.10.12024 ora 10:00, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) din HG nr. 1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul instituţiei din Piaţa 1848 nr. 16, în vederea ocupării postului vacant, infirmiera, studii M, norma intreaga, functie contractuala de execuţie, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj, după cum urmează:

– infirmiera, studii M, norma intreaga, Camin pentru Persoane Varstnice Blaj, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, UAT municipiul Blaj,

perioadă nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

*Unitatea Militara 01684 Alba Iulia

Unitatea militară 01684 cu sediul în strada Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu, nr. 2, Loc. Alba Iulia, județul Alba, scoate la concurs un post, cu normă întreagă, de medic (stomatolog), în cadrul Cabinetului medicină dentară anexă la Unitatea Militară 01684 Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1.să fie absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate;

2.să deţină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare, vizat la zi;

3.să deţină poliţă de asigurare malpraxis valabilă;

4.să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor;

5.nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

6.abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie, comunicativitate, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, capacitate de lucru în echipă.

*Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență în medicină, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz anual de liberă practică.

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro (email: [email protected])

*Creșa Municipiului Alba Iulia

Creșa Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 15 octombrie 2024, ora 10:00

1. Denumirea postului vacant:

Creșa Municipiului Alba Iulia

2 – posturi ÎNGRIJITOR DE COPII, cod COR 531101, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,

2. Condiţii specifice de participare:

– Studii generale/medii,

– Vechime necesară în specialitate: – experiență de minim 1 an în munca cu copiii

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0720/660818.

*Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și Ordonanța de Urgență nr. 107 din 4 septembrie 2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer microbuz școlar 17+1 locuri

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 2 ani ca si conducător auto profesionist

• Domiciliul în zona Teiuș-Stremț

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258/848123 sau 0787733164 și pe website: www.scoalastremt.ro, persoană de contact: Petruse Daniela, având funcția de secretar.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba

Medic stomatolog- post cu normă înteagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de medic stomatolog în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:

Studii: diplomă de licență de medic stomatolog/dentist

Certificat de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi, vizat la zi

Vechime: – minimum 1 an în specialitatea studiilor

*Școala Gimnazială „Singidava”, Cugir, județul Alba

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA” CUGIR cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor doua posturi contractuale:

1. Nivelul postului : de execuție

2. Denumirea postului: îngrijitor studii medii, post vacant, perioadă nedeterminată

3. Scopul principal al postului: îngrijitoare

4. Număr de posturi 2 posturi

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

– Nivelul studiilor: minim 10 clase sau 8 clase + învățământ profesional

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi

*Scoala Gimnaziala Ovidiu Hulea Aiud/Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu Aiud

Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’, cu sediul în Localitatea Aiud, strada Cuza Voda nr.35 , județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022Nivelul postului: execuție;

1.Denumirea postului: mediator școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’ Aiud-structura Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu” Aiud;

2.Gradul/Treapta profesional/profesională: mediator școlar S- debutant;

3.Scopul principal al postului: sprijinul privind participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu; facilitarea dialogului școală-familie- comunitate;

4.Numărul de posturi: 1.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: absolvirea cu diplomă de licenta,, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – conform Legii 1/2011 -art 250 , alin i

Excepție- Se aprobă și dosarele candidaților care dovedesc că sunt înscriși, la momentul organizării concursului, la un curs de mediator școlar.

2.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): utilizare PC, nivel mediu;

3.Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;

4.Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, empatie, abilități de mediere a conflictelor;

5.Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;

6.Vechime: nu este cazul.

7. Pe postul de mediator școlar se recomandă angajarea unei persoane care cunoaște limba și cultura comunității locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere școlară

*Școala Gimnazială Meteș, județul Alba

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie

– 0,5 Normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Meteș – Structura Școala Primară „Dionisie Popoviciu” Tăuți

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie-0,5 Normă

• Minim studii medii;

• Vechime în muncă- nu se solicită;

• Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

• Abilități de muncă în echipă;

• Disponibilitate pentru program flexibil;

• Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

• Răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat;

• Răspunde de Centrala Termică pe combustibil solid, aprinde focul când e cazul și o alimentează periodic;

• Răspunde de inventarul încredințat;

• Știe să folosească produsele de curățenie;

• Efectuează deplasări în interes de serviciu , în limita sarcinilor , atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

• Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice șiintelectuale și a programului de lucru;

• Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

• Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

Relații suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Meteș, tel. 0258849011.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș

1. ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post, compartimentul Centrul de Informare și Consiliere Socială (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

2. ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post, compartimentul Monitorizare și protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Condiții specifice :

– Studii : superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime – pentru postul de asistent social debutant și minimum 5 ani vechime – pentru postul de asistent social principal.

Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Direcția de Asistență Socială Sebeș, e-mail : [email protected], telefon 0258731007.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, alba Iulia, județul Alba

– un post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*Penitenciarul Aiud

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătății nr. 166/2023, Penitenciarul – Spital Dej organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a posturilor vacante de execuție – medic (ofițer de poliție penitenciară), medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie, cu normă întreagă, 7 ore/zi, în cadrul unităților arondate:

Penitenciarul Aiud

• 1 post de medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie;

Penitenciarul Miercurea Ciuc

• 1 post de medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie;

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Pentru posturile de medic se pot prezenta la concurs medici rezidenți în ultimul an, medici specialiști și medici primari, în specialitatea postului scos la concurs.

Candidații se pot înscrie pentru un singur post din anunț. (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 3065/C/2020, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a postului.

CONDIȚII SPECIFICE

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul de licență sănătate – specializarea medicină;

II. să dețină adeverință de medic rezident în ultimul an/gradul profesional de specialist sau primar în specialitatea postului scos la concurs;

III. să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;

IV. nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

V. autorizație de acces la informații clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unități.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI