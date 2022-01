LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 586 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș

VIDEO| „Van Damme de Bistra”: Hărțuit de polițiști pentru că a „ciripit”. Șeful IPJ Alba invocă pure coincidențe

Poliția orașului Câmpeni este structura cu cele mai mari probleme din cadrul IPJ Alba. Mai mulți polițiști sunt acuzați de abuzuri de către locuitori din zonă. Chiar dacă în urmă cu 1 an la comanda structurii a fost numit pentru o perioadă limitată un alt comandant, lucrurile sunt departe de a fi rezolvate.

Comisarul șef P. S. a revenit la comanda unității, iar indisciplina și abuzurile subordonaților săi continuă. Situația se perpetuează de mulți ani de zile și este ”acoperită” de comandanții IPJ Alba. Abuzurile clare sunt finalizate cu pensionarea polițiștilor, iar faptele penale sunt ”îngropate”.

Un tânăr din comuna Bistra, care a provocat în urmă cu 1 an un mare scandal în cadrul Poliției orașului Câmpeni, soldat cu pensionarea a doi polițiști și deschiderea unor dosare penale, acuză faptul că este hărțuit în continuare de oamenii legii. Dorel Râșteiu afirmă că este urmărit în trafic și oprit de fiecare dată când circulă cu mașina.

Urmărit pentru că le face plângeri polițiștilor

”La ora 08:13 (sâmbătă – n.r.) am fost urmărit și oprit de către alți doi agenți și mi-a solicitat să suflu în aparatul etilotest. Am desigilat acel muștiuc l-am introdus în etilotest după care agentul s-a tot întors cu aparatul în mână și s-a tot plimbat pe lângă mașină un interval de câteva minute bune după care am refuzat să mai suflu pentru că agentul ar fi putut pune ori ce pe acel muștiuc pt a îmi scoate alcoolemie. Am solicitat organelor să mergem să mi se recolteze probe de sange.

Probele de sânge au rămas în mâna agentului B. N. un agent cu care sunt în litigiu. Nu pot fi sigur că acest agent nu face ceva pt a îmi scoate alcoolemie. Pentru că în urmă cu 5 ani am mai pățit tot așa cu domnul agent L. C.”, spune tânărul din Bistra.

Acesta susține că în aceeași zi, seara, o autospecială a poliției a întors brusc în Bistra când a văzut mașina lui circulând din sens opus. „Ne-a urmarit circa un kilometru și ceva apoi ne-a tras pe dreapta. Ambele opriri au fost pentru verificarea actelor. Văzând că nu sunt eu la volanul mașinii nu a mai continuat alte verificări fapt pt care se vede clar că ei pe mine mă urmăresc.

M-am săturat să fiu urmărit și hărțuit în trafic de către poliția din orașul Câmpeni. Nu este dată când mașina mea iese în drum să nu fie oprită de către agenții de politie din Câmpeni indiferent de cine o conduce. Nu mai suport presiunile puse de către polițiști asupra mea și a familiei mele. Ne-au înscenat ne numărate dosare penale mie cât și familiei mele. Dosare care unele au fost soluționate împotriva noastra iar altele în curs de cercetare.

De câte ori fac o sesizare pentru anumite persoane care lucrează în sistemul public sunt urmărit și sancționat pe motive că de ce îmi permit să sesizez fapte contravenționale sau penale. Se fac presiuni imense asupra mea de când șeful secției de Politie Câmpeni S. P. s-a întors înapoi ca și comandant”, mai susține Dorel Râșteiu.

Acesta mai spune că a fost amenințat verbal de către mai mulți agenți că „o să aibă ei grijă de el”. ”Am fost în audiență la comisarul șef de Poliție D. F. C. (șeful IPj Alba – n.r.) și i-am adus la cunoștință faptul că sunt urmarit și hărțuit de către mai mulți agenți din cadrul Poliției Câmpeni, iar acesta mi-a răspuns că poate fi doar o coincidență și că nu se adeveresc cele semnalate de mine”, a mai precizat tânărul.

Agentul L. C. a fost și el mutat disciplinar, din comuna Sohodol la Hopârta, timp de două luni. A revenit în Apuseni, fiind în prezent la Postul de poliție din comuna Vidra. Și acesta are mai multe plângeri din partea unor cetățeni, care îl acuză de abuzuri.

Atacat cu ranga în mașină

În 30 ianuarie 2021, tânărul aflat într-o maşină a fost atacat cu o rangă de o persoană necunoscută, cu faţa acoperită cu o cagulă, în faţa unui local din comuna Bistra.

Dorel Rîşteiu a susţinut că agresunea a avut loc după ce a sunat la 112 şi a anunţat că restaurantul era deschis după ora 21.00, într-o perioadă în care acest lucru era interzis prin starea de alertă. Bărbatul a postat mai multe imagini pe reţeaua de socializare cu momentele în care a reclamat situaţia, dar şi cu maşina cu geamurile sparte şi rănile pe care le-a avut, în urma atacului.

Agresiunea a avut loc după ce au plecat echipajele de Poliţie, sosite după apelul la 112. Restaurantul aparţine unui fost poliţist din Câmpeni, care s-a pensionat în urma acestui scandal, şi este administrat de soţia acestuia şi o altă rudă. Victima a susținut că îl bănuiește pe fostul polițist că a fost cel care l-a atacat cu ranga.

Ulterior, trei dosare au fost deschise de procurori, în care erau vizați și doi polițiști, dar niciunul nu a fost trimis în instanță. O anchetă a fost derulată şi în interiorul IPJ Alba. Una dintre concluzii a fost schimbarea temporară a comandantului Poliţiei oraşului Câmpeni. Comisarul de poliţie P. S. a fost a fost împuternicit şef al Poliţiei oraşului Baia de Arieş pe o perioadă de şase luni. La expirarea detașării a revenit la comanda structurii din Câmpeni.

Protecția de care se bucură polițiștii din Câmpeni, dar și din alte localități din zona Munților Apuseni, îi determină să continue cu abuzurile asupra cetățenilor.

sursa: ziare.com