LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 400 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AXI SOCIAL BALLROOM SRL AGENT COMERCIAL 2 0741197123

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466

LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 2 0758044301

GALWAY SPORT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0258865646

LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0758044301

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

GALANO PREST SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0745610988

SPECIAL DEPARTAMENT DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744695426

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 5 0786597938

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0726526385

BREST SRL BUCATAR 1 0744644792

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838

HANGAN POWER SRL CONSILIER FINANCIAR-BANCAR 1 0740033022

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 6 0369454980

IPEC SA ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2 0726526385

APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBALACT SA ELECTROMECANIC 1 00372609132

IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 5 0726526385

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FEMEIE DE SERVICIU 4 0258806276

ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0372609132

FLOREA GRUP SRL FIERAR BETONIST 5 0730230713

CABINET MEDICAL SUCIU MONICA FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0729837566

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 3 0369454980

DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0722685526

ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0372609132

APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0726526385

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

KINETOMEDICA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 0744380767

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 0744380767

APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

IPEC SA LACATUS MECANIC 5 0726526385

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132

BREST SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744644792

DERBY SPORT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0770231335

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0258811470

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0755094265

APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0258811470

CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

SOCIAL STAGE SRL MÂNUITOR, MONTATOR DECOR 1 0743757459

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372609132

TIMIȘ BAUW CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258811470

HANGAN POWER SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0740033022

COPYREX PRINTSERVICE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0741160815

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 12 0372609132

BREST SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744644792

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

TOTAL BUSINESS LAND SRL REVIZOR JURIST 1 0747561146

PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

GICU TRANS COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

CÎMPEAN ALIN & DEEA S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743209997

NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

BIROTICA SRL TIPOGRAF FLEXOGRAF 1 0745651570

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 0258811470

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

MARIA TURISM SRL FEMEIE DE SERVICIU 4 0772061803

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

MARIA TURISM SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 10 0772061803

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

STM ELETTROMECCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 6 0786086187

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

TAF EXPRESS 2011 SRL AGENT CURIER 1 0747451668

EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 9 0770277521

DCDTRANSCOMPACT SRL MECANIC AUTO 1 0738843800

ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0744618008

APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 4 0725225884

PUNCT DE LUCRU CUGIR

RO QUALITY CONSULT SRL CONTROLOR CALITATE 2 0740195535

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0729399359

TEILLAGER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0788648555

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

MOVING MOUNTAINS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0741115464

II ALTOMI OCTAVIA GABRIELA CAMERISTA HOTEL 1 0726358516

ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0725225885

POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0258814001

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0258814001

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0258735555

EUROEXPRESTIME MECANIC AUTO 1 0740018017

STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 17 0372491066

IPRODCOOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0748048237

SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258735555

POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258814001

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 0258735555

IPRODCOOP SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0748048237