LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 338 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 338 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș.

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 2

POMPONIO S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4

PEMA ELECTROTEHNIC SRL INGINER PRODUCTIE 2

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 3

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3

IPEC SA MARCATOR PIESE 20

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10

IPEC SA LABORANT CHIMIST 1

IPEC SA MECANIC UTILAJ 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 6

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

NOVA GETICCO S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2

NOVA GETICCO S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1

NOVA GETICCO S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1

HARMONY BODY RELAX SRL MASEUR 1

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2

UTIL CROP SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

UTIL CROP SRL SAPATOR MANUAL 1

MECATRONICS S.A. MONTATOR SUBANSAMBLE 1

SELGROS CASHCARRY SRL LUCRATOR COMERCIAL 4

SELGROS CASHCARRY SRL GESTIONAR DEPOZIT 1

SELGROS CASHCARRY SRL CASIER 2

MAN CONS PROFESIONAL SRL ZUGRAV 1

THOR STRONG ROOF SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SC SOMMWINE SRL AJUTOR BUCATAR 1

SC SOMMWINE SRL BARMAN 1

NICOLA SPEDITIONE SRL DISPECER 3

TOM GLASS S.R.L. AGENT COMERCIAL 1

ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 8

ALBALACT SA STIVUITORIST 1

ALBALACT SA SUDOR 1

ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 1

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5

TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1

TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1

PATROL SERVICE S.R.L. INGINER AGRONOM 1

MAMBA S.R.L. BUCATAR 2

MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1

MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1

MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

ADAM BUSINESS SOLUTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

EURO GSM IMPEX SRL REPREZENTANT TEHNIC 1

MECATRONICS S.A. AGENT DE VÂNZARI 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” SECRETARA 1

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA AMBALATOR MANUAL 2

AFRODITA & MELIHATA S.R.L. BRUTAR 6

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2

BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14

STM ELETTROMECCANICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1

R &D AUTOTURISMUL SRL MANIPULANT MARFURI 1

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 30

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 20

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3

ASOCIATIA CARITAS METROPOLITAN EDUCATOR SPECIALIZAT 1

ASOCIATIA CARITAS METROPOLITAN FEMEIE DE SERVICIU 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

TODEA TITIANA LUMINITA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 2

SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL GESTIONAR DEPOZIT 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1

ARIESUL SA LUCRATOR COMERCIAL 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2

ARCOM SRL MANIPULANT MARFURI 1

SC ORLEA MEL FINCON SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2

SERGIU TRANS AGREGATE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

BOGDAN ALEXANDRA PLUS S.R.L. ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1

TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL INGINER PRODUCTIE 1

MIDEEA PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC ALS ROMANIA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1

SC NELMAR SRL AJUTOR BUCATAR 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1

CORDEA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

FEREASTRA INDUSTRIE R MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 5

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 2

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 1

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1

SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

SAVINI DUE SRL MAGAZINER 2

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2

SPEEHHIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1

ARTIGIANI DEL LUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

ARTIGIANI DEL LUSSO SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3

GEORGE & MERI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

GEORGE & MERI SRL PATISER 1